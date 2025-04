Agência Minas Gerais | BDMG publica nesta sexta-feira (11/4) resultado das provas do concurso

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) publicou, nesta sexta-feira (11/4), no Diário Oficial Minas Gerais, o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso da instituição. São 32 vagas abertas em nível superior para o cargo de Analista de Desenvolvimento.

Entre as quatro ênfases, a mais concorrida foi a de Engenharias, com 313 inscrições para cada uma das quatro vagas. A de maior procura foi a de Gestão, Finanças e Controladorias, com 3.901 candidatos, sendo 13 vagas ofertadas. Já para a posição de Sistemas, Arquitetura de Solução e Dados foram 112 candidaturas para cada uma das dez vagas abertas. Infraestrutura e Segurança Cibernética registrou 72 candidatos por vaga. Entre os 6635 inscritos, 150 são PCD. Haverá formação de cadastro reserva.

No site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame, é possível consultar os prazos para recurso em relação à prova discursiva.

Os admitidos terão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. O salário inicial é de R$ 9.571,25, além de benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (CLT). Este é o primeiro concurso realizado pelo BDMG desde 2011.

Os novos empregados do BDMG irão ingressar na carreira pública com a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais a partir das suas atividades, no dia a dia de um dos principais bancos de fomento do país.

A publicação está disponível em BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.