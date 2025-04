SMS oferta exames para diagnóstico e monitoramento de casos de tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém uma rede estruturada para o cuidado e prevenção à tuberculose, doença infectocontagiosa com alto grau de transmissibilidade. Dentro dessa assistência, além de atendimento multiprofissional, são ofertados exames de diagnóstico e para monitoramento da doença. Um desses, é a Prova Tuberculínica (PT), teste voltado às pessoas que tiveram contato com outra pessoa com tuberculose.

“A prova tuberculínica (PT) é um teste indicado para o diagnóstico da infecção latente e é recomendado, pelo Ministério da Saúde, para testagem de pessoas que tiveram contato com outra pessoa com tuberculose”, explica a coordenadora da área técnica de Tuberculose da SMS, Eveline Vilar.

Eveline explica também que o teste é o primeiro passo para considerar a oferta do tratamento preventivo para a tuberculose às pessoas com maior risco de adoecimento. “A infecção latente ocorre quando uma pessoa se encontra infectada, mas sem manifestação da tuberculose ativa, ou seja, sem sinais e sintomas da doença e isso favorece para que o tratamento seja iniciado o quanto antes aumentando as chances da pessoa nem desenvolver a doença e também as chances de cura”, conclui a coordenadora da área técnica.

Por ser um exame específico, pela rede municipal de saúde, o teste da Prova Tuberculínica está disponível em dias e horários específicos nas Policlínicas Municipais do Cristo, Mandacaru e das Praias, além da Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada São José. O teste também é realizado no Hospital Universitário Lauro Wanderley e no Hospital Clementino Fraga.

As pessoas que tiveram contatos com casos de TB deverão procurar suas equipes de saúde da família de referência que realizarão o encaminhamento, caso seja necessário, para a realização do exame. No dia e local determinado para o teste, o paciente deve portar documento de identidade com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prova Tuberculínica acontece com uma aplicação intradérmica no antebraço esquerdo. Após a aplicação, o paciente receberá todas as orientações da equipe de saúde e deverá retornar à unidade no tempo determinado para avaliação e conclusão do exame.

Confira os locais e horários para a realização do exame PT:

Policlínica Municipal do Cristo: Segunda-feira – Manhã; Sexta-feira – Tarde

Policlínica Municipal de Mandacaru: Quarta-feira – Manhã e Tarde

Policlínica Municipal das Praias: Terça e Quarta-feira – Manhã

USF Integrada São José: Segunda e Quarta – Tarde

Hospital Clementino Fraga: Segundas, Terças e Sextas – Manhã e Tarde

Hospital Universitário Lauro Wanderley: Segundas, Terças e Sextas -– Manhã e Tarde

Assistência – “A tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas superiores e que se não for diagnóstica e tratada pode levar o doente a complicações e até mesmo a morte. Mas, apesar do alto grau de transmissibilidade, a doença tem cura e já no início do tratamento a transmissibilidade reduz consideravelmente. Além disso, o tratamento da tuberculose só é realizado na Rede Pública de Saúde”, alertou a coordenadora da área técnica de Tuberculose da SMS.

Em João Pessoa, a tuberculose é tratada em todas as unidades de saúde da família (USF), além das Policlínicas Municipais do Cristo, de Mandacaru e das Praias.

Os casos – Do início deste ano até o momento, já foram registrados 185 novos casos da doença na capital. Em 2024, o ano fechou com 534 novos casos registrados.

Os principais sintomas da doença são tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, perda acentuada de peso, febre no final da tarde, sudorese noturna, cansaço excessivo, fraqueza, palidez, rouquidão e falta de apetite. Os casos mais graves de tuberculose apresentam sintomas como: dificuldade na respiração, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão).

Transmissão – A transmissão acontece de forma direta, ou seja, de pessoa para pessoa. Um indivíduo com tuberculose expele ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outra pessoa contaminando-a. O estabelecimento da tuberculose é favorecido por fatores que geram baixa resistência orgânica, como uma má alimentação e o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas.

Qualquer pessoa que tiver tosse por mais de três semanas deve procurar sua USF de referência para consulta médica e solicitação dos exames para diagnóstico da doença. O resultado sai em 24 horas e caso o diagnóstico seja positivo o tratamento é feito na própria USF onde o usuário será acompanhado até o final. O tratamento tem a duração de seis meses.

Uma das formas de prevenção da tuberculose é a vacina BCG, que previne contra as formas mais graves da doença. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. Também é importante evitar aglomerações, especialmente em locais fechados e mal ventilados, procurando sempre ambientes arejados.