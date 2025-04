Remo x América-MG Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (13/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Remo x América-MG é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (13) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Remo x América-MG: Onde assistir ao vivo, escalações, desfalques e tudo sobre o duelo pela Série B

Remo e América-MG se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo via streaming pelo Disney+, sendo uma das atrações do fim de semana da segundona nacional.

Momento das equipes

O Clube do Remo chega animado para sua estreia em casa após empatar com a Ferroviária por 1 a 1 na rodada de abertura. A equipe comandada por Daniel Paulista quer se impor diante da torcida azulina e conquistar sua primeira vitória na competição.

Já o América-MG vem embalado pela vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 e busca manter os 100% de aproveitamento. O time mineiro, dirigido por William Batista, figura entre os favoritos ao acesso e aposta na experiência de nomes como Willian Bigode e Fabinho.

Prováveis escalações

Remo:

Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Rodríguez; Jaderson, Caio, Castro; Janderson, Vizeu e Pedro Rocha.

Técnico: Daniel Paulista.

América-MG:

Matheus Mendes; Mariano, Ricardo, Lucão, Marlon; Miqueias, Elizari, Amaral; Fabinho, Figueiredo e Willian Bigode.

Técnico: William Batista.

Desfalques

Remo : Sávio está fora por questões físicas.

: Sávio está fora por questões físicas. América-MG: Alê, Guilherme Pato e Martín Benítez são ausências confirmadas.

Ficha técnica

Jogo : Remo x América-MG

: Remo x América-MG Competição : Série B – 2ª rodada

: Série B – 2ª rodada Data : Domingo, 13 de abril de 2025

: Domingo, 13 de abril de 2025 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local : Estádio Mangueirão, Belém (PA)

: Estádio Mangueirão, Belém (PA) Transmissão: Disney+ (streaming)

Arbitragem

Árbitro principal : Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) Assistentes : Bruno Cesar Chaves Vieira e Dhiego Cavalcanti Pereira

: Bruno Cesar Chaves Vieira e Dhiego Cavalcanti Pereira Quarta árbitra : Gleika Oliveira Pinheiro

: Gleika Oliveira Pinheiro VAR: Thiago Duarte Peixoto

A expectativa é de casa cheia no Mangueirão para apoiar o Leão Azul, que encara um adversário forte e tradicional, mas confia na força do elenco e na pressão da torcida para sair com os três pontos.

