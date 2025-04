Prefeitura abre novas vagas para a Escola Carioca de Turismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ao todo, são 235 novas vagas oferecidas no curso neste ano. Foto: Sylvio Loureiro/Senac/SMTUR-Rio

A Escola Carioca de Turismo está recebendo inscrições para os cursos de Inglês básico 1; Inglês básico 2; Espanhol aplicado aos serviços de turismo; Libras básico 2; Informações turísticas locais; Recepção de hotéis: operação e procedimentos; e Etiqueta, protocolo e cerimonial. O projeto para formação e capacitação profissional em diversos segmentos do setor turístico é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro (SMTUR-RIO) em parceria com o Senac RJ. Ao todo, são 235 novas vagas oferecidas nas unidades do Senac RJ de Campo Grande, Madureira e Centro Politécnico do Riachuelo.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos e morar no município do Rio de Janeiro. Os cursos são gratuitos, e os alunos recebem ajuda de custo para alimentação e transporte. Além da capacitação profissional, a parceria possibilita a intermediação entre alunos e mercado de trabalho, através do Senac Interliga, plataforma por meio da qual os alunos têm acesso a oportunidades de emprego.

As inscrições podem ser feitas pela página da SMTUR-Rio https://turismo.prefeitura.rio/escolacariocadeturismo/ – e também pelo link na bio da conta do Instagram – @smtur.rio, e permanecem abertas enquanto houver vagas. As aulas vão de abril a julho.

Perfil

A Escola Carioca de Turismo já formou 1.932 profissionais, desde 2022. A maior parte dos estudantes que procura os cursos é mulher (71,5%), completou o ensino médio (68,5%), mora na Zona Oeste (mais de 30%) e tem idade média de 36 anos. Um percentual ínfimo (2%) é de estrangeiros.

Dos dez bairros com maior número de matriculados, Campo Grande, na Zona Oeste, é o que mais concentra alunos (186), seguido por Copacabana (127), na Zona Sul, Bangu (89) e Santa Cruz (74), também na Zona Oeste, e Tijuca (72), na Zona Norte. Em ordem decrescente aparecem Centro (70), Guaratiba (62), Realengo (57) e Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, ambos com 53.