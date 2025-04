Jovens de Vigário Geral realizam tour guiado pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Visitantes são alunos do Espaço da Juventude – Divulgação/JUVRio

Trinta jovens moradores de comunidades do Rio de Janeiro participaram, na última quarta-feira (9/4), de uma visita guiada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A atividade faz parte do programa Asas Para Todos, uma parceria entre a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que tem o objetivo de ampliar a participação de todas as camadas da população no setor da aviação civil.

Os jovens, com idades entre 15 e 29 anos, são alunos do Espaço da Juventude de Vigário Geral e moradores desta comunidade, e também da Cidade Alta e Parada de Lucas. Ao longo da visita, eles tiveram acesso a espaços restritos do aeroporto e foram acompanhados por profissionais que atuam no local.

Durante o tour, os participantes visitaram pela primeira vez as áreas internas e operacionais do aeroporto, como o Centro de Treinamento, a área de inspeção de passageiros, o auditório, as pistas de pouso e decolagem, além da Central Faísca do Corpo de Bombeiros de Aeródromo. Yasmin tem 15 anos e é moradora de Vigário Geral. A jovem falou sobre a oportunidade de ver de perto como são os bastidores de um dos maiores aeroportos do Brasil.

– Esse momento no Galeão foi muito bom porque mostrou que existem muitas possibilidades de trabalho em um ambiente como esse. A gente viu que não é só a equipe das aeronaves que atuam aqui. Existem outros profissionais como veterinários, bombeiros e muito mais operando todo dia nesse ambiente – comentou a aluna do Espaço da Juventude.

A programação incluiu uma palestra sobre o funcionamento do aeroporto e as diversas profissões que compõem o setor aéreo, como comissário de bordo, controlador de tráfego aéreo, operador aeroportuário e mecânico de aeronaves. A Brigada de Incêndio também participou da atividade, com orientações sobre os protocolos de segurança. Ao final do passeio, os jovens puderam conhecer parte da fauna que auxilia no controle ambiental do entorno do aeroporto.

Informações sobre as próximas edições do programa e o formulário de participação serão divulgadas nas redes sociais da JUVRio: www.instagram.com/juvrio.