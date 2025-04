Isaquias Queiroz é ouro no C1 1000 metros da Copa Brasil

Posted on

Uma carta assinada por 406 atletas olímpicos de 89 países, incluindo 11 brasileiros, foi endereçada nesta sexta-feira (14) aos sete candidatos à presidência do Comitê Olímpico Internacional (COPI), ocupado atualmente pelo alemão Thomas Bach. Eles apelam ao futuro dirigente que priorize as questões climáticas no próximo mandato e nos anos seguintes. As eleições ocorrerão entre os próximos […]