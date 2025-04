Independiente x San Martín de San Juan ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (13/04)

A partida entre Independiente x San Martín de San Juan é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (13) às 18 hs. O mandante do jogo é River . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Esportes em Alta: Destaques do Dia em Diversas Modalidades – 13 de abril de 2025

Neste domingo, os amantes do esporte têm uma programação recheada de grandes confrontos e competições intensas em diversas modalidades. Desde o futebol argentino até os e-sports, o cenário esportivo está fervendo com partidas decisivas e atletas em destaque. Confira os principais destaques de hoje:

Futebol – Argentina LPF: CA Independiente x San Martín de San Juan

O CA Independiente recebe o San Martín de San Juan às 18h (horário de Brasília), no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, pela 13ª rodada da Primera LPF, Apertura. Com odds da bet365 apontando favoritismo do time da casa (1.48), o Independiente tenta manter-se na parte de cima da tabela, ocupando atualmente a 3ª posição, enquanto o San Martín amarga a lanterna (30º).

Jogadores em destaque:

Pablo Galdames (Independiente) : destaque em criação (CRE 57) e ataque (ATT 52).

: destaque em criação (CRE 57) e ataque (ATT 52). Rodrigo Cáseres (San Martín): força na defesa (DEF 67) e desarme (TAC 56).

Árbitro: Nicolás Lamolina

Local: Buenos Aires, Argentina

Basquete – NBA e Europa

NBA : Times como Lakers , Warriors e Celtics continuam brigando por posições nos playoffs. Destaque para o duelo entre Mavericks e Lakers , com promessa de espetáculo.

: Times como , e continuam brigando por posições nos playoffs. Destaque para o duelo entre , com promessa de espetáculo. Europa: Na Euroleague e Liga ACB, equipes como Real Madrid e Barcelona mantêm o ritmo acelerado nas fases finais.

Vôlei & Vôlei de Praia

As competições nacionais e internacionais continuam a todo vapor. Atletas brasileiros se destacam nos torneios da FIVB, tanto em quadra quanto na areia, com boas atuações nas etapas do circuito mundial de vôlei de praia.

Fut7 e Futsal

As ligas regionais e nacionais de Fut7 e futsal seguem com grande audiência e partidas eletrizantes. O futsal, especialmente, tem movimentado as quadras com os campeonatos estaduais em andamento.

MMA – UFC e Circuitos Locais

O octógono vai pegar fogo neste fim de semana com eventos do UFC e lutas importantes em organizações independentes. Fãs aguardam confrontos que prometem nocautes e decisões técnicas.

Tênis – Temporada de Saibro

Com Roland Garros se aproximando, torneios preparatórios aquecem os circuitos ATP e WTA. Nomes como Carlos Alcaraz e Iga Swiatek dominam as quadras.

Esportes a Motor – F1 e Rally

A Fórmula 1 segue com grande emoção nesta temporada. Equipes como Red Bull e Ferrari travam duelos acirrados pelo topo. No rally, destaque para etapas do WRC em terrenos desafiadores.

Tênis de Mesa, Pólo Aquático e Hóquei no Gelo

Tênis de Mesa : China e Japão lideram os rankings nas competições asiáticas.

: China e Japão lideram os rankings nas competições asiáticas. Pólo Aquático : Europeus dominam os torneios continentais.

: Europeus dominam os torneios continentais. Hóquei no Gelo: Playoffs da NHL seguem pegando fogo, com jogos emocionantes a cada noite.

E-Sports – CS:GO, LoL e Valorant

Os torneios de e-sports reúnem milhões de espectadores. Com destaque para as finais regionais de League of Legends e campeonatos de CS:GO, o cenário competitivo se mantém em alta.

Demais Modalidades em Destaque Hoje:

Handebol : Champions League europeia com confrontos decisivos.

: Champions League europeia com confrontos decisivos. Beisebol : MLB em andamento com os times americanos em busca da World Series.

: MLB em andamento com os times americanos em busca da World Series. Futebol Americano : Offseason da NFL movimenta o mercado de transferências.

: Offseason da NFL movimenta o mercado de transferências. Críquete : Torneios da IPL seguem com grandes performances.

: Torneios da seguem com grandes performances. Rugby : Seis Nações chegando ao fim com decisões acirradas.

: Seis Nações chegando ao fim com decisões acirradas. Dardos e Sinuca Inglesa : campeonatos britânicos em fases eliminatórias.

e : campeonatos britânicos em fases eliminatórias. Badminton e Futebol Australiano : fortes nos países asiáticos e da Oceania.

e : fortes nos países asiáticos e da Oceania. Ciclismo : eventos preparatórios para o Giro D’Italia .

: eventos preparatórios para o . Floorball e Bandy: esportes populares no norte da Europa continuam com suas ligas nacionais.

Conclusão

O domingo esportivo está mais vivo do que nunca, com jogos e competições que prometem prender a atenção dos fãs do mundo inteiro. Seja qual for sua paixão esportiva, há um espetáculo esperando por você hoje.

Tags: futebol argentino, LPF, CA Independiente, San Martín de San Juan, NBA, UFC, Fórmula 1, tênis, vôlei, futsal, e-sports, hóquei no gelo, rugby, MLB, ciclismo, esportes hoje, apostas esportivas

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos