IFSP sedia a reunião da Comissão de Orçamento do Forplan-Conif – IFSP

Evento reuniu representantes de diversos institutos federais para discutir o orçamento da Rede Federal e os desafios da execução orçamentária em 2025

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) sediou, entre os dias 8 e 10 de abril de 2025, reunião da Comissão de Orçamento do Fórum de Planejamento e Administração (Forplan) do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). O encontro aconteceu na sede da Reitoria do IFSP, na capital paulista.

Durante os três dias de trabalho, representantes de institutos federais de diversas as regiões do país se reuniram para debater temas estratégicos relacionados à distribuição orçamentária da Rede Federal. A programação incluiu apresentações sobre as atualizações do orçamento para 2025 após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e perspectivas para o Orçamento de 2026.

Na abertura do evento HOUVE a participação do Coordenador Geral de Planejamento e Gestão da SETEC, Prof. Vanderlei José Pettenon, que trouxe reflexões sobre execução orçamentária para o exercício de 2025 e os desafios enfrentadas pela Rede Federal em relação à implantação das ações previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (NOVO PAC).

A reunião contou com a presença de membros da Coordenação do FORPLAN, como João Leandro Cássio de Oliveira (IFNMG), Alice Aleixo Fonseca (IFSudesteMG) e Ubiracy da Silva Dantas (IFAC) e a Comissão de Orçamento, coordenada por Honório José de Morais Neto (IFSul de Minas) e composta por Igor da Silva Valpassos (IFRJ), Jorge Luis de Souza Mota (IFCatarinense), Ana Paula Almeida Chaves (IFAP), Wilian Santos de Souza (IFTM), Gilson Dourado da Silva (IFG), Diego Henrique Pereira de Viveiros (IFMS), Danilson Lobato da Costa (IFPE).

O pró-reitor de Administração do IFSP e membro da Comissão, Edmur Frigeri Tonon, destacou a importância do evento para o fortalecimento da Rede. “Foi uma semana intensa e muito produtiva, dedicada a discussões cruciais sobre o orçamento da Rede Federal, avançando significativamente nas tratativas de temas tão relevantes para o futuro da nossa Rede”, afirmou. Edmur ressaltou ainda o papel do IFSP como anfitrião do encontro. “Agradecemos à Coordenação do Forplan-Conif pela oportunidade de recepcioná-los e de poder ter sido o local de um importante e rico debate”, concluiu.

Durante a estadia em São Paulo, os participantes também visitaram as instalações da nova sede da Reitoria do IFSP e o futuro auditório do Campus São Paulo, atualmente em fase final de construção. A visita serviu para apresentar os avanços estruturais e os investimentos realizados pela instituição nos últimos anos.

A Comissão de Orçamento do Forplan desempenha papel fundamental na consolidação de dados que compõem a Matriz de Distribuição Orçamentária da Rede Federal, estabelecida pela Portaria MEC nº 646/2022 e subsidia decisões para o pleno do CONIF. O trabalho desenvolvido nas reuniões contribui diretamente para garantir maior equidade e transparência na alocação de recursos públicos entre os institutos federais.