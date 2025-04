Homens são presos com 200 kg de cobre em ação da Secretaria de Ordem Pública – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Lançamento do projeto Tô Navegando – Laryssa Lomenha / JUVRio Um curso que prepara jovens com síndrome de Down para a entrada no mercado de trabalho, fazendo com que eles criem autonomia e mostrem o potencial de seu talento. Esse é o objetivo do projeto Tô Navegando, lançado nesta terça-feira (21/03) pela Secretaria Especial da […]