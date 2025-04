Dandara Alves encanta público do Sabadinho Bom com muito samba e forró

Samba no pé e forró para dançar agarradinho. Assim foi o Sabadinho Bom com a cantora Dandara Alves neste 12 de abril. O evento, que é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), tem como cenário a Praça Rio Branco, no Centro Histórico da cidade, e já está consolidado no calendário cultural da Capital paraibana.

“Foi realmente uma tarde muito especial na Praça Rio Branco com o show da Dandara Alves. O show mostrou a força do Sabadinho enquanto um palco valoroso para os nossos artistas de João Pessoa e da Paraíba. O público majestoso não parou um momento de cantar e dançar ao som da música de Dandara. Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade de João Pessoa esse ambiente tão valoroso para os nossos músicos”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“Ainda estou banhada de adrenalina desse show incrível. Esse palco tem algo mágico, especial, uma energia que é quase palpável. Tudo que se canta o público canta junto, samba, vibra. No momento do forró, aí que nosso povo dá show mesmo. A participação do casal de mestre-sala e porta-bandeira Luciano Peixoto e Jaciara Xavier foi um show à parte. Confesso que fiquei com a voz embargada cantando o samba histórico da Vila Isabel de 1999 em homenagem a João Pessoa. Foi lindo demais”, comentou Dandara Alves.

Show – O repertório desta edição do Sabadinho Bom foi repleto de clássicos que estão na boca do povo, como ‘Não Deixe o Samba Morrer’ (Aloísio Silva/Edson Conceição), ‘Trem das Onze’ (Adoniran Barbosa) e ‘Zé do Caroço’ (Leci Brandão).

Teve ainda composições de paraibanos como ‘Salve o Samba’ (Anderson Lima, Júnior Sorriso, Alexandre Poeta), ‘Pra Cima de Mim’ (Gitana Pimentel) e ‘Tem que ter Fé’ (Evla Bertoldo e Júnior Sorriso).

No palco, além da cantora Dandara Alves, mostraram talento os músicos Rennan Oliveira, no cavaco e direção musical; Abdias Sá, no violão; Sylvio Araújo e Júnior Araújo, na percussão e efeitos; e Bruno Xoretana, bateria.

Homenagem – Durante o show, Dandara Alves prestou uma homenagem ao ‘Samba da Hora’, projeto idealizado por ela em parceria com outros músicos de João Pessoa, que realizava rodas de samba semanais, às segundas-feiras, para apreciação de sambas autorais e confraternização dos músicos.