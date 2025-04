Athletic x CRB Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (13/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Athletic x CRB é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (13) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Athletic como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Athletic x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações da 2ª rodada da Série B

O confronto entre Athletic e CRB marca a sequência da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 13 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, já que o Estádio Joaquim Portugal, casa do Athletic em São João del Rei, passa por reformas.

Onde assistir ao vivo

TV fechada : ESPN

: ESPN Streaming : Disney+

: Disney+ Tempo real: Lance a lance no ge.globo

Situação das equipes

O Athletic busca a recuperação após ser derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-GO na estreia. O clube mineiro vive um momento especial em sua história ao disputar a Série B pela primeira vez, mas terá que lidar com o fator de não jogar em casa.

Já o CRB começou com o pé direito ao vencer a Chapecoense e mira uma vaga no G-4 da competição. A equipe alagoana anunciou três reforços durante a semana — os atacantes Bruno Herculano e Douglas Baggio, além do volante Gabriel Gazão — mas apenas Mikael viajou com o elenco.

Escalações prováveis

Athletic (técnico: Roger Silva)

Formação provável:

Adriell; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson, Yuri Silva; Diego Fumaça, Sandry, David Braga, Amorim; Welinton Torrão, Lincoln

Desfalque: Alason Carioca (lesionado)

CRB (técnico: Eduardo Barroca)

Formação provável:

Matheus Albino; Rhayner, Henri, Luís Segovia, Willian Bahia; Lucas Kallyel, Higor Meritão, Danielzinho; David da Hora, Thiaguinho, Daniel Lima

Desfalques: Gabriel Gazão e Weverton (em preparação), Anselmo Ramon (negociado com o Goiás)

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistente 1: Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)

VAR: Maria Victoria Benetti Vargas (RJ)

Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Este duelo promete equilíbrio e pode ser decisivo para a moral das equipes neste início de Série B. O Athletic tenta mostrar força mesmo longe de seu estádio, enquanto o CRB quer consolidar a boa fase e garantir presença entre os primeiros colocados da tabela.

.