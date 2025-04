ASSISTIR AO Willem II x Ajax PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (13/04)

Por MRNews



Neste domingo, 13 de abril de 2025, às 10h45 (horário de Brasília), Willem II e Ajax se enfrentam no Koning Willem II Stadion, em Tilburg, pela 29ª rodada da Eredivisie. O confronto coloca frente a frente dois times em situações totalmente opostas na tabela: enquanto o Ajax lidera com folga, o Willem II briga desesperadamente contra o rebaixamento.

Situação das equipes

O Willem II começou a temporada com esperanças de uma permanência tranquila na elite do futebol holandês após o retorno à primeira divisão, mas 2025 tem sido cruel com os Superkruiken. A equipe de Peter Maes venceu apenas dois jogos no segundo turno e soma seis derrotas consecutivas. No momento, ocupa a 16ª colocação, com 24 pontos, e está cinco à frente dos lanternas RKC Waalwijk e Almere City.

Por outro lado, o Ajax chega embalado por uma sequência de 13 jogos de invencibilidade na Eredivisie, com 12 vitórias e apenas um empate. Os comandados de Francesco Farioli são líderes com 70 pontos e caminham firmes rumo a mais um título nacional. Mesmo após a eliminação nas competições europeias, o time se manteve focado e venceu o NAC Breda por 3 a 1 na última rodada.

Retrospecto

No primeiro turno, o Ajax venceu o Willem II por 1 a 0 na Johan Cruijff ArenA. Além disso, o clube de Amsterdã está invicto contra o rival de Tilburg desde 2019, somando cinco jogos sem perder. Fora de casa, os números do Ajax também impressionam: são seis vitórias seguidas como visitante, todas sem sofrer gols.

Prováveis escalações

Willem II:

Didillon; St. Jago, Schouten, Pivas, Doodeman, Sigurgeirsson; Bosch, Lachkar, Joosten; Meerveld, Bokila

Desfalques: Kyan Vaesen (suspenso), Raffael Behounek (suspenso), Mickael Tirpan, Cisse Sandra, Boris Lambert e Dani Mathieu (lesionados).

Ajax:

Matheus; Rosa, Sutalo, Rugani, Hato; Taylor, Henderson, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Destaques: Brian Brobbey retorna de suspensão, mas deve começar no banco. Wout Weghorst deve ser titular no ataque. Youri Baas segue em recuperação de lesão.

Análise

O momento é amplamente favorável ao Ajax, que vive grande fase ofensiva e tem mostrado solidez defensiva, especialmente fora de casa. Já o Willem II precisa urgentemente pontuar para tentar evitar o rebaixamento direto, mas enfrenta um dos adversários mais difíceis possíveis neste momento.

Com a defesa fragilizada e o ataque pouco eficiente, o Willem II terá de fazer um jogo praticamente perfeito para arrancar um bom resultado. Por outro lado, o Ajax chega confiante e com opções de qualidade no elenco, como Brobbey e Weghorst no setor ofensivo.

Horário e onde assistir:

Domingo, 13 de abril de 2025, às 10h45 (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Star+ no Brasil.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.