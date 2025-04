AO VIVO Braga x AVS assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (13/04), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Braga x AVS: Prévia, Escalações e Onde Assistir ao Jogo da Primeira Liga

Data: Domingo, 13 de abril de 2025

Horário: 14h00 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Braga, Portugal

Transmissão no Brasil: ESPN 4 e Star+

Neste domingo (13), o Braga recebe o AVS pela 29ª rodada da Primeira Liga portuguesa. A equipe da casa segue firme na briga por uma vaga no top 3, enquanto o AVS tenta fugir da zona de rebaixamento em sua temporada de estreia na elite.

Momento das Equipes

O Braga conquistou um valioso empate por 1 a 1 contra o Sporting na última rodada, o que o levou à terceira posição, ultrapassando o Porto. Com 57 pontos, a equipe comandada por Carlos Carvalhal mantém vivas as esperanças de garantir uma vaga direta na Liga dos Campeões.

Do outro lado, o AVS vive um drama. A derrota por 3 a 0 para o Estoril foi a quarta consecutiva, mantendo o time na zona do playoff de rebaixamento, com apenas 23 pontos. O ataque tem sido ineficaz, com apenas um gol nos últimos quatro jogos, e a defesa é a terceira pior da competição, com 44 gols sofridos.

Retrospecto e Expectativas

No único confronto entre os dois clubes até hoje, o Braga venceu com autoridade. Jogando em casa, os Arcebispos vêm de sete vitórias consecutivas em todas as competições, sendo cinco delas sem sofrer gols — um desempenho que os coloca como amplos favoritos diante de um adversário frágil fora de casa.

O AVS é o terceiro pior visitante da liga, com sete derrotas em 14 jogos fora de casa e apenas nove pontos conquistados como visitante.

Escalações Prováveis

Braga:

Hornicek; Chissumba, Paulo Oliveira, Sikou Niakate, Gomez; Horta, Racic, Vitor Carvalho, Álvaro Djaló; Zalazar; Afonso Patrao

Desfalques: Joao Moutinho (suspenso), Robson Bambu (suspenso), Fran Navarro, Roger Fernandes e Jonatas Noro (lesionados)

AVS:

Guilherme Ochoa; Tavarez, Rodriguez, Santos, Veiga; Grau, Assunção, Lucas Fernandes; Mercado, Luis, Lopes

Desfalques: Lucas Moura, Lucas Piazon (lesionados); dúvidas sobre Gerson Rodrigues e Rodrigo Ribeiro.

Palpite

Com a consistência defensiva e a motivação pela vaga europeia, o Braga deve dominar a partida e garantir mais três pontos.

Palpite: Braga 2 x 0 AVS

Tags: #Braga #AVS #PrimeiraLiga #CampeonatoPortuguês #FutebolEuropeu #CarlosCarvalhal #TransmissãoAoVivo #OndeAssistir #PalpitesPrimeiraLiga

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.