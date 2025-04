Agência Minas Gerais | Semana da Inconfidência 2025 oferece programação cultural para celebrar o legado dos inconfidentes e acolher os turistas

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop), realiza, entre os dias 21 e 27/4, a Semana da Inconfidência em Conexões 2025, com uma rica programação cultural nas cidades de Ouro Preto, Tiradentes e Ritápolis. A iniciativa tem parceria com as prefeituras locais e patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A Semana da Inconfidência em Conexões 2025 une cultura, história, memória e sentimento cívico. Para o governador Romeu Zema, as diversas atrações culturais e artísticas oferecidas gratuitamente no período reforçam o espírito mineiro influenciado pelo Alferes Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes, mártir da Inconfidência e símbolo maior da luta pela liberdade.

























Já o vice-governador de Minas, Mateus Simões, ressaltou que a gama de atividades culturais também é relacionada à história da Inconfidência, valorizando ainda mais a data.

























Ouro Preto

A cidade-símbolo da Inconfidência abre a programação no dia 21/4, na Praça Tiradentes, com a cerimônia oficial do Dia de Minas. Em seguida, a exposição “Minas Para Sempre” e a ocupação artística “Passa na praça que a arte te abraça!” trazem música, teatro e performance para o centro histórico de Ouro Preto.

No dia 22/4, o projeto “Territórios da Inconfidência” convida a todos para percorrer um roteiro interativo por lugares históricos do movimento da Inconfidência. A caminhada parte do Museu da Inconfidência, e realiza intervenções na Casa dos Contos, na Casa dos Inconfidentes e na Casa de Tomás Antônio Gonzaga, todas em Ouro Preto.

O dia 23/4 é dedicado às escolas, com oficinas voltadas para a área de patrimônio histórico e contação de histórias. À noite, o evento “Sarau da Inconfidência: Heroínas” presta tributo a mulheres como Hipólita Jacinta, recentemente inscrita no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, além de Bárbara Heliodora e Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. O evento ocorre no Museu da Inconfidência, com poesia, música e arte.

A programação se estende até 27/4 com feira gastronômica, oficinas criativas, a Resenha Cultural da Inconfidência, que reúne diversos artistas de Ouro Preto e da região para apresentações na rua, e o espetáculo de encerramento "Conexão Marília", que celebra a cultura e a liberdade com arte, música e tradição, em atividades realizadas na Praça Antônio Dias e no Largo Marília de Dirceu.

























Tiradentes

A cidade de Tiradentes, que leva o nome do herói nacional, realiza a solenidade cívico-militar no dia 21/4, com o tradicional hasteamento das bandeiras, desfile da Polícia Militar e homenagem ao Alferes. Em seguida, o Largo das Forras se transforma em palco para apresentações artísticas e concertos durante todo o dia.

No dia 23/4, a cozinha mineira ganha destaque com o “Banquete da Inconfidência”, um jantar servido gratuitamente ao público em plena Rua Direita, fruto da união dos restaurantes do município, que oferecem à comunidade local e aos turistas variados pratos já consagrados na cidade, com foco na gastronomia mineira.

Já entre os dias 25 e 27/4, Tiradentes recebe a Feira da Mineiridade, com estandes de produtores locais, oficinas gastronômicas, artesanato e shows. Concertos na Matriz de Santo Antônio, com o som do órgão histórico e um roteiro narrado sobre o barroco mineiro, encerram a semana com emoção e beleza.

Ritápolis

Berço da família de Tiradentes, Ritápolis participa da programação com atos cívicos e ações culturais que aproximam a comunidade do legado do Alferes. Oficinas, apresentações de escolas e grupos locais estão previstos dentro da homenagem.

História

Neste ano, a Semana da Inconfidência ganha um significado ainda mais simbólico ao celebrar os 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), instituição que carrega em sua origem a história de Tiradentes, que serviu na antiga tropa de Dragões Reais, precursora da atual PMMG, o que confere à instituição um lugar de honra na narrativa da independência brasileira.

Por isso, serão realizadas homenagens especiais à corporação e atividades que resgatam a presença da PMMG na construção da identidade mineira.