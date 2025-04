Agência Minas Gerais | Inscrições para Concurso de redação do Programa Jovem Senador 2025 estão na reta final

Estudantes do ensino médio da rede pública de Minas Gerais que desejam conhecer e se envolver com o Poder Legislativo do Brasil têm até o dia 30/4 para se inscrever no programa Programa Jovem Senador 2025 através do site oficial do concurso, neste link.

O programa acontece anualmente a partir da realização de um Concurso de Redação com estudantes do ensino médio de escolas públicas em todo o país. Ao final, 27 estudantes — um de cada estado e do Distrito Federal — serão selecionados para participar da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília.

Davi Baia Camilo, o Jovem Senador eleito de Minas Gerais em 2024, compartilha sua experiência. “Viver de perto o funcionamento do Senado Federal e debater temas relevantes para a sociedade foi fundamental na minha trajetória”.

“Não perca essa chance de representar seu estado e sua cultura no Senado Federal. Esse programa pode mudar vidas, e eu sou a prova viva disso”, destaca Davi, que atualmente cursa Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense (UFF) no Rio de Janeiro.

Seleção

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar devidamente matriculado e frequentar escola pública da rede estadual de ensino. E, ter, no máximo, 19 anos de idade completados até 31/12 de 2025.

Na primeira etapa, cada escola é responsável por selecionar a melhor redação. Após esse processo, a selecionada deve ser enviada para a SEE/MG. A Secretaria, então, define os três melhores textos, sem promover uma classificação entre eles.

Em um segundo momento, o Senado faz a seleção da melhor redação de cada um dos estados e o autor ou autora do trabalho escolhido se torna um jovem senador. A divulgação do resultado da redação vencedora está prevista para o dia 27/6. O estudante selecionado terá a viagem totalmente paga, com passagem aérea, hospedagem e alimentação. O regulamento está disponível neste link.

Sobre o Programa

Neste ano, o tema da redação é “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, que visa incentivar a reflexão e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios atuais enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. O lema, inspirado na Rio-92, “Pense globalmente, aja localmente”, objetiva promover o protagonismo dos jovens e transformar promessas e ideias em ações concretas.

Além disso, o tema se alinha aos princípios da Constituição Federal de 1988 e às discussões sobre mudanças climáticas que serão abordadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém (PA), em novembro.

Durante uma semana, os alunos conhecerão as atividades dos parlamentares no Senado, atuarão como jovens senadores e apresentarão sugestões legislativas que podem ser transformadas em projetos de lei.