Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga estudo que aponta o potencial do estado para se tornar referência nacional em silvicultura 

Minas Gerais tem oportunidades relevantes no setor de base florestal e, consequentemente, na silvicultura, com potencial para liderar o setor no país. É o que revela um estudo inédito encomendado pelo Governo de Minas, a partir de uma análise técnica conduzida por uma consultoria especializada e referência no setor.

O levantamento aponta 7 milhões de hectares (ha) propícios ao desenvolvimento de projetos brownfield (instalação de indústria por meio da aquisição/arrendamento de maciços florestais) e 15 milhões de ha viáveis para projetos greenfield (plantio das florestas para instalação de uma planta industrial), predominantemente nas regiões Norte, Noroeste e Central de Minas.

Características como disponibilidade hídrica, preços competitivos, presença de grandes propriedades, diversidade da cadeia de valor, regime especial tributário, logística, além de ser unidade federativa com a maior área plantada por eucalipto no país, reforçam a atratividade para investimentos no setor em Minas Gerais.

A pesquisa foi encomendada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas, junto ao Grupo Index, e apoiada pela Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif). Para acessar o studo na íntegra, acesse este link.



















Vantagens

Atualmente, Minas já detém a maior área plantada de eucalipto no Brasil, com 2,2 milhões de ha, cerca de 40% maior que o Mato Grosso do Sul. Dos 853 municípios mineiros, a silvicultura já está presente em 811.

Considerando novos investimentos florestais, Minas também se destaca ao oferecer Valor de Terra Nua (VTN) atrativo, sendo em média R$ 9,8 mil/ha, ou R$ 2,8 mil/ha se consideradas somente as regiões indicadas como potenciais (Central, Norte e Noroeste).

Além disso, o estado tem um clima favorável, que permite uma produtividade competitiva quando comparado a centros tradicionais. Esses centros, inclusive, já estão quase saturados para receberem plantas de grande porte, o que projeta Minas como o próximo estado brasileiro capaz de absorver investimentos vultuosos.























Mercados

Vale destacar que o mercado de celulose tem crescido globalmente, impulsionado pela demanda por embalagens sustentáveis e papel tissue. Diante das ODS da ONU para o meio ambiente, as metas do Brasil para 2030 e a substituição do plástico por produtos biodegradáveis, Minas se torna estratégico para investimentos no setor.

“Esse estudo chega em um momento oportuno. É um trabalho inédito, fruto do investimento do Governo de Minas, com a premissa de ser imparcial. Não é um material voltado à promoção do Estado, mas sim de um diagnóstico realista”, afirma a presidente da Amif, Adriana Maugere.

“O estudo cruza dados de estrutura, características de solo, clima, precipitação e outros fatores para identificar as regiões com maior potencial”, completa.

Avanços que já viraram realidade

Desafios apontados pelo estudo, como melhoria da malha viária e formação de mão de obra são demandas que já vêm sendo pautadas em políticas públicas do Governo de Minas.

O Caminhos Para Avançar, maior programa de expansão de obras rodoviárias das últimas décadas, tem garantido a recuperação de 5,5 mil quilômetros de rodovias em todo o estado.

Ainda, o “Trilhas de Futuro”, principal ação já realizada pelo Estado para qualificar jovens para o mercado de trabalho, desde 2021, formou 70 mil alunos e conta com 110 mil pessoas em formação.