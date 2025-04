Vôlei feminino Sub-15 de Ubatuba estreia na Copa da Amizade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de vôlei feminino Sub-15 de Ubatuba fará sua estreia na Copa da Amizade de Voleibol 2025, neste sábado, 12, em São Sebastião. A competição, que teve início no dia 5 de abril, reúne oito equipes da região (Litoral Norte e Vale do Paraíba).

A participação representa a primeira experiência competitiva de muitas das jovens atletas ubatubenses, que vêm se preparando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba. Como parte da preparação, a equipe realizou amistosos com a cidade vizinha de Caraguatatuba.

“Teremos três jogos de três sets em um único dia. Será uma maratona para todos os times. Uma experiência importante para as meninas, já que muitas delas participam pela primeira vez de uma competição”, comentou o técnico Samuel Pedroso.

A Copa da Amizade 2025 é disputada em três datas principais: 5, 12 e 26 de abril. As equipes foram divididas em dois grupos. Os jogos do Grupo A aconteceram no último sábado, enquanto o Grupo B entra em quadra neste sábado, 12. As semifinais, disputa de 3º lugar e a grande final estão marcadas para o dia 26 de abril.

Participam da competição equipes dos municípios de Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos (A e B), Jacareí, Mogi das Cruzes, São Bento do Sapucaí e São Sebastião.

Integrante do Grupo B, a equipe de Ubatuba enfrentará os seguintes adversários:

Jogo 1: Ubatuba x Vôlei Cidadão (São Bento do Sapucaí)

Jogo 2: Ubatuba x Academia Marlon 1 (São José dos Campos)

Jogo 3: Ubatuba x Academia Marlon 2 (São José dos Campos)

Após a conclusão da primeira rodada, Mogi das Cruzes e Prosport (São José dos Campos) garantiram vaga na fase final da competição.