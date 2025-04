Vila Nova x Paysandu Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (12/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Vila Nova x Paysandu é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 18 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Vila Nova x Paysandu: Onde Assistir ao Vivo e Expectativas para a 2ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (12), o Vila Nova Futebol Clube enfrenta o Paysandu, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B de 2025. A partida acontecerá às 18h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e promete ser um jogo de muita expectativa para os dois times, que estrearam com derrotas na competição.

Onde Assistir ao Vivo

O confronto entre Vila Nova e Paysandu terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney Premium, garantindo aos torcedores a oportunidade de acompanhar o duelo de perto.

Momento das Equipes

O Vila Nova chega para a 2ª rodada com um revés diante do Coritiba na estreia, fora de casa, e busca se recuperar diante da sua torcida. Já o Paysandu, também perdeu na primeira rodada para o Athletico Paranaense, mas teve um compromisso no meio de semana, onde empatou contra o Goiás na decisão da Copa Verde. A equipe paraense estará em ritmo de jogo, enquanto o Vila Nova teve a semana livre para se preparar para esse importante confronto.

Arbitragem

A partida contará com a arbitragem de Raphael Claus, de São Paulo, que terá como assistentes Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O VAR será comandado por José Claudio Rocha Filho, garantindo maior precisão nas decisões durante o jogo.

Escalações Prováveis

O técnico Rafael Lacerda, do Vila Nova, deve escalar a equipe com Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson e Willian Formiga; João Vieira, Paulinho, Igor Henrique e Jean Mota; Júnior Todinho e Gabriel Poveda.

Pelo lado do Paysandu, o técnico Luizinho Lopes deve enviar a campo Matheus Nogueira; Bryan, Ramón Martínez, Yeferson Quintana e Patric; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Pedro Delvalle; Rossi, Nicolas e Marlon.

Expectativas para o Jogo

Após estrearem com derrota, tanto Vila Nova quanto Paysandu entram em campo pressionados a conquistar seus primeiros pontos no torneio. O Vila Nova contará com o apoio de sua torcida e vai buscar reagir, enquanto o Paysandu, com seu elenco entrosado, também está em busca de recuperação.

Este duelo pode ser decisivo para o início da temporada dessas duas equipes, que têm a missão de se estabilizar na Série B. As expectativas são altas, principalmente pelo confronto equilibrado entre duas equipes em busca da recuperação.

Conclusão

O jogo promete ser emocionante, com o Vila Nova tentando se recuperar da derrota para o Coritiba, enquanto o Paysandu tenta se reerguer após a derrota para o Athletico. Com ambos os times pressionados, o confronto de sábado no Estádio Serra Dourada será um teste importante para as equipes e um momento crucial para quem almeja se afastar das últimas posições da Série B.

Transmissão Ao Vivo: ESPN e Disney Premium.

Tags: Campeonato Brasileiro, Vila Nova, Paysandu, Série B, Onde Assistir, Futebol Brasileiro, Futebol 2025.

.