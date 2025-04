Tigres x Monterrey ASSISTIR AO VIVO HOJE (12/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Tigres x Monterrey é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (12) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Tigres como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Liga MX Clausura: Tigres x Monterrey – Prévia da Rodada 15

A rodada 15 do Clausura da Liga MX traz um clássico emocionante entre Tigres UANL e CF Monterrey, neste sábado, 12 de abril de 2025, às 22h (horário de Brasília), no Estadio Universitario (UANL), em Monterrey. O duelo promete fortes emoções e pode mexer diretamente com a parte de cima da tabela.

Situação na Tabela

Tigres UANL ocupa a 6ª posição , com 26 pontos conquistados. Vem de uma campanha consistente, mas oscilou nas últimas rodadas (3 vitórias, 1 derrota e 1 empate).

ocupa a , com 26 pontos conquistados. Vem de uma campanha consistente, mas oscilou nas últimas rodadas (3 vitórias, 1 derrota e 1 empate). CF Monterrey, por sua vez, está logo atrás, na 8ª colocação, com 22 pontos. O time venceu 3 dos últimos 5 jogos e busca subir na classificação para garantir uma posição confortável na repescagem.

Confronto Direto

Nos últimos 10 confrontos diretos, os times têm um histórico bastante equilibrado:

Tigres UANL venceu 3 vezes

venceu 3 vezes CF Monterrey venceu 4 vezes

venceu 4 vezes 3 empates

Esse equilíbrio reforça o peso do clássico regional, um dos mais tradicionais do futebol mexicano.

Destaques Individuais

Diego Lainez (Tigres): com boas atuações recentes, se destaca em criatividade (CRE 60) e técnica (TEC 57).

(Tigres): com boas atuações recentes, se destaca em criatividade (CRE 60) e técnica (TEC 57). Roberto de la Rosa (Monterrey): tem sido uma peça ofensiva chave, com nota de ataque (ATT 58) superior à média do time.

Arbitragem

O árbitro da partida será Marco Antonio Ortiz Nava, conhecido por ser rigoroso na marcação de faltas e na aplicação de cartões — sua média atual é de 4,64 cartões por jogo.

Palpites e Probabilidades (bet365)

Vitória Tigres UANL : 2.38 (42%)

: 2.38 (42%) Empate : 3.60 (24%)

: 3.60 (24%) Vitória CF Monterrey: 2.90 (34%)

Apesar das odds darem leve favoritismo ao Tigres por jogar em casa, o desempenho recente do Monterrey indica que o confronto será muito disputado.

Onde Assistir

Até o momento, nenhum canal de TV no Brasil foi confirmado para a transmissão desta partida. Porém, plataformas de streaming e sites de acompanhamento em tempo real como Sofascore e 365scores trarão cobertura completa com estatísticas, escalações e lances em tempo real.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

