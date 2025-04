Secretaria de Saúde abre inscrições para curso em acupuntura direcionado a médicos

11/04/2025 |

19:30 |

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) abriu, nesta sexta-feira (11), inscrições para pré-seleção do curso de formação em acupuntura para médicos da atenção básica. Estão sendo oferecidas 100 vagas e as inscrições são realizadas por meio do link https://forms.gle/vLb9WbFKJud3CVvs7 até o dia 30 de abril.

Segundo a Área Técnica de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), a capacitação tem como objetivo incorporar a acupuntura na abordagem médica da atenção primária.

“Temos como missão qualificar a equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a oferta do cuidado em saúde através da inserção da acupuntura na atenção primária, o que significa ampliar também o conhecimento para cuidar melhor das pessoas, pois a prática é um cuidado milenar que vai ajudar muita gente”, ressaltou Carminha Amorim, coordenadora da Área Técnica de Práticas Integrativas em Saúde da SMS-JP.

Curso – As aulas serão no formato semipresencial, com 160 horas em EAD e outras 40 horas presencial. Como são 100 vagas, as turmas serão divididas em duas, cada uma com 50 médicos.

A previsão do início das aulas EAD para a primeira turma é o mês de maio e em agosto a etapa presencial. Já para a segunda turma, a previsão de início das aulas EAD é julho e a formação presencial para o mês de outubro. As datas de início de cada turma serão posteriormente divulgadas para os participantes.

Inscrições – No ato da inscrição online, o médico deverá anexar uma carta de intenção assinada justificando qual o motivo de inserir a acupuntura no seu processo de trabalho na atenção básica. É necessário também apresentar uma declaração de liberação da chefia imediata, a fim de que possa realizar a etapa presencial. Ao ser selecionado, o profissional será notificado via e-mail informado no ato da inscrição.