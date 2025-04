São Paulo x Minas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (12/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São Paulo x Minas hoje, HOJE (12) as 17h10 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Grandes Emoções no Mundo Esportivo: Destaques do Basquete Nacional e Diversos Esportes em Alta

O universo esportivo está em ebulição com grandes confrontos, competições decisivas e atletas em destaque nas mais diversas modalidades. Do futebol ao dardos, passando por MMA, vôlei, eSports e até o floorball, as arenas estão pegando fogo! E nesta sexta-feira, o Brasil se volta para o embate de gigantes na NBB (Novo Basquete Brasil): São Paulo FC vs Minas Tênis Clube, pela 26ª rodada da competição nacional.

Basquete: São Paulo x Minas Tênis Clube – NBB em Alta Voltagem

O duelo entre São Paulo FC e Minas Tênis Clube, que acontece neste sábado (12/04), às 17h10 (horário de Brasília), na capital paulista, movimenta a tabela da NBB. Enquanto o Minas vem de uma sequência arrasadora com 5 vitórias seguidas (28-4 na temporada), o Tricolor paulista vive uma fase difícil com 5 derrotas consecutivas (11-21).

Apesar do favoritismo mineiro (com 80% de probabilidade de vitória nas casas de aposta), o basquete é imprevisível — e Wini Silva, destaque do São Paulo, com média de 17 pontos, 8 rebotes e 1 assistência no último jogo, pode desequilibrar.

Transmissão ao vivo pela TV Cultura.

Giro pelo Mundo dos Esportes

Futebol: As principais ligas europeias entram em fase decisiva. Na Champions League, Arsenal, Real Madrid, Barcelona e Bayern seguem firmes na luta pelo título.

Vôlei e Vôlei de Praia: As seleções brasileiras intensificam a preparação para os torneios internacionais. No circuito de vôlei de praia, duplas como Duda/Ana Patrícia seguem imbatíveis.

Fut7 e Futsal: Destaque para os estaduais e copas regionais que vêm revelando novos talentos.

MMA e UFC: Lutas intensas marcaram o último card do UFC, com nocautes rápidos e atuações dominantes. O brasileiro Michel Pereira segue em ascensão na categoria meio-médio.

Tênis: Nas quadras de saibro, Rafael Nadal e Iga Swiatek seguem como grandes atrações, já mirando Roland Garros.

Esportes a Motor: A Fórmula 1 retorna com o GP da China no próximo fim de semana, com Verstappen liderando o campeonato.

Tênis de Mesa: O brasileiro Hugo Calderano segue em destaque no circuito mundial.

Pólo Aquático, Hóquei no Gelo, Handebol e Beisebol: As seleções olímpicas entram em fase de testes para os Jogos de Paris 2024.

E-Sports: Torneios de League of Legends, CS:GO e Valorant aquecem o cenário nacional com premiações milionárias.

Futebol Americano e Australiano: A NFL inicia o Draft 2025, enquanto a AFL australiana pega fogo.

Críquete e Rugby: Índia, Inglaterra e África do Sul lideram rankings do críquete, enquanto França e Irlanda brilham no Seis Nações de Rugby.

Dardos, Sinuca Inglesa e Badminton: Competidores asiáticos dominam os rankings de badminton e sinuca, enquanto dardos cresce como entretenimento na Europa.

Ciclismo: Giro d’Italia se aproxima e equipes fazem últimos ajustes nas montanhas italianas.

Esportes Menos Convencionais: Floorball, bandy e outras modalidades nórdicas ganham destaque nas plataformas de streaming esportivo.

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

