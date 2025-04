São José usa tecnologia para gestão de resíduos sólidos

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a Urbam, tem investido continuamente na operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal, priorizando a prevenção, o monitoramento e a expansão sustentável, com o uso de tecnologias como drones para a medição da volumetria do local.

O aterro sanitário, parte integrante da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS), está em operação e recebe cerca de 600 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos diariamente, provenientes exclusivamente do município.

Em qualquer projeto de infraestrutura, os serviços topográficos são de grande importância e se destacam durante as fases de implantação, operação, manutenção e monitoramento. No caso do aterro, utiliza-se o aerolevantamento.

Tecnologia

Aerolevantamento é o conjunto de operações aéreas e/ou espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno, com o uso de sensores e/ou equipamentos adequados, bem como a interpretação ou tradução dos dados levantados.

Desde maio do ano passado, a Urbam, operadora do aterro, em parceria com uma empresa especializada em engenharia, realiza monitoramento volumétrico bimestral e entrega relatórios técnicos com fotos e vídeos sobre os volumes acumulados e disponíveis, além da vida útil estimada do espaço.

Os aerolevantamentos são precisos, pois são feitos por aeronaves profissionais não tripuladas (drones), devidamente licenciadas e autorizadas para sobrevoos pelo Ministério da Defesa e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Aterro Modelo

O aterro sanitário de São José dos Campos alcançou a nota máxima (10) da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) pela quinta vez, sendo a quarta consecutiva, conforme o mais recente Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos.

O aterro sanitário é uma obra de engenharia de longa duração e requer monitoramento frequente, incluindo serviços topográficos. O cumprimento das exigências técnicas das licenças vigentes, como o monitoramento geotécnico e as obras de ampliação, depende diretamente de dados técnicos gerados por serviços topográficos, que incluem o aerolevantamento.

A Urbam adota boas práticas operacionais e de monitoramento técnico e ambiental, reforçando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos da cidade.

Essa excelência contínua destaca o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos e da Urbam com a gestão sustentável e eficiente dos resíduos sólidos, utilizando tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e promover a cidade como referência no setor.



