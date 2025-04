São José Futsal feminino estreia neste sábado na Liga Nacional

Nei José Sant’Anna





O São José Futsal Feminino estreia neste sábado (12) na Liga de Futsal Feminina (LFF), principal competição do país. O primeiro desafio será contra o Telêmaco Borba, a partir das 20h30, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, com entrada gratuita para o público.

A Liga Nacional acontecerá de abril a dezembro e terá a participação de 13 equipes, sendo que o campeão e o vice ganham vaga para a disputa da Supercopa em 2026, que é classificatória para a Libertadores de Futsal Feminino.

A primeira fase será disputada em turno único, com as equipes se enfrentando entre si até agosto. Classificam-se para as quartas de final os oito primeiros colocados e a partir desta fase os confrontos são eliminatórios, com partidas de ida e volta.

Elenco competitivo

Com elenco renovado para esta temporada, o São José manteve a comissão técnica comandada pelo treinador Rodrigo Mogi e contratou 8 reforços.

O time vem se preparando há dois meses para o início das competições da temporada e nesse período realizou um amistoso, vencendo o Fênix por 7 a 1 em São Caetano.

Segundo o coordenador de futsal, Claudio Reis, a equipe está motivada e preparada para brigar pelas primeiras posições no campeonato. “Montamos um time competitivo, que vai brigar de igual para igual com as maiores forças”, disse.

A equipe terá as seguintes atletas na competição: Alice, Andressa Alves, Aranda, Camila, Dedi, Jack, Sena, Lari, Ligia, Paola, Irleu, Thais, Thalita e Vanessa. Além de Rodrigo Mogi, a comissão técnica conta com o auxiliar técnico Domingos Guarnieri, o preparador físico Caio dos Santos, o fisioterapeuta Matheus Nascimento e o atendente Eric de Brito.

Além da Liga Nacional, o São José vai disputar simultaneamente a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, que começam em maio. Outras competições programadas no calendário do time são os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior, representando São José dos Campos.

Apoios

O time disputa a temporada com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da LIF (Lei de Incentivo Fiscal), com patrocínio da DM, Hausty, Parabrisas do Vale e CBC. O time ainda conta com o apoio da Unip, HK, Padaria do Centro, Padaria Boa Nova, Arroz Fantástico e Phoccus.

Jogos do São José na LFF

