Quadro com relíquia de Frei Galvão já está na sede da prefeitura – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá realizou na tarde desta sexta-feira (11) uma celebração especial para a entronização de um quadro com a imagem de Frei Galvão, doado pelo Santuário dedicado ao Primeiro Santo Brasileiro. O evento aconteceu em frente ao Paço Municipal e foi conduzido pelo Frei Diego, contando com a presença de servidores e do público.

A obra, criada pelo artista Beto Leite especialmente para a Prefeitura, retrata Frei Galvão em levitação, com elementos que remetem às suas origens em Guaratinguetá, como a casa onde nasceu, o Rio Paraíba e as garças brancas. Além disso, o quadro abriga uma relíquia: um fragmento do tecido de linho que guardou os restos mortais do Beato no momento de sua exumação.

Desde a entrega oficial da pintura, realizada em celebração no Santuário no último dia 29 de março, a primeira-dama Adriana Vaz — Presidente do Fundo Social de Solidariedade e Secretária da Mulher — percorreu todas as secretarias municipais com o quadro e a relíquia, levando bênçãos aos ambientes de trabalho e aos servidores.

Ao final da celebração, o quadro foi oficialmente fixado na entrada principal da Prefeitura, onde permanecerá como símbolo de fé, proteção e da forte ligação entre Frei Galvão e sua cidade natal.