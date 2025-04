projeto une memória, arte e meio ambiente em vivência pedagógica de alunos do Ensino Fundamental em Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/E.M. “Leonor Pinto Thomaz”

O projeto “Caminhando pela Cidade”, desenvolvido pela E.M. “Leonor Pinto Thomaz”, da rede municipal de ensino, promoveu uma experiência diferente para alunos que integram a iniciativa. Nesta semana, eles percorreram pontos históricos de Sorocaba com uma abrangência multidisciplinar que conectou passado, presente e meio ambiente. Foram visitados locais como o Rio Sorocaba, a Estação Ferroviária Sorocabana, o Chalé Francês, o Palacete Scarpa e a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), promovendo um diálogo entre memória, identidade cultural e preservação ambiental.

Antes do passeio, os alunos participaram de uma oficina de fotografia ministrada por Ricardo, fotógrafo de rua e pai de uma das estudantes. Ele ensinou técnicas para transformar celulares em ferramentas de registro poético da cidade. Durante o percurso, acompanhou o grupo, capturando momentos espontâneos e orientando os jovens na criação de verdadeiros “cartões-postais” afetivos de Sorocaba.

“Assim como os antigos peripatéticos atenienses, tive o prazer de acompanhar o passeio da turma da minha filha pelo centro histórico, com direito a um piquenique às margens do Rio Sorocaba”, relatou Ricardo. Ele também ofereceu dicas práticas para a utilização dos celulares pelos alunos. O resultado, com os registros fotográficos dele e da turma de alunos, será exposto em uma mostra escolar, ajudando a compor um acervo visual da memória coletiva.



Arte e Ciências: Uma abordagem interdisciplinar

A disciplina de Arte, ministrada pela professora Maria Luiza Tonussi, conduziu uma reflexão sobre a importância cultural dos patrimônios visitados, discutindo a memória desses locais e suas relações com a identidade sorocabana: “Queríamos que os alunos vissem a cidade com novos olhos”, resume a professora. Nossa escola, no coração de Sorocaba, nos permitiu mostrar como cada rua e patrimônio contam histórias. Foi emocionante ver os alunos descobrirem significados nos lugares pelos quais antes eles passavam despercebidos. Eles deixaram de ser apenas observadores para se sentirem parte ativa dessa história”, ela completa.

Paralelamente, o professor de Ciências, José Carlos de Oliveira, destacou a relevância ecológica e histórica do Rio Sorocaba, além de sua importante biodiversidade. “Ao vivenciarem o contato direto com o rio e os espaços verdes da cidade, os alunos puderam refletir sobre os impactos da ação humana no meio ambiente e a relevância da preservação dos recursos naturais. Essas experiências despertam o senso de pertencimento e responsabilidade, reforçando que cuidar da cidade também é uma forma de cuidar do planeta”, afirma o professor.



Olhar da Gestão Escolar

Para a diretora da escola, Daniele Regina de Oliveira Tersigni, vivenciar essa atividade ao lado dos alunos foi uma oportunidade única de observar o quanto experiências fora da sala de aula impactam de maneira significativa a formação dos estudantes.

“Desde o início, percebi o quanto estavam empolgados e abertos a aprender de um jeito diferente. Cada local visitado despertava curiosidade, perguntas e descobertas. Era visível o encantamento deles ao perceberem que a cidade tem histórias a contar que eles fazem parte disso. Fotografar, caminhar, ouvir e observar transformaram a cidade em uma verdadeira sala de aula. Foi um momento potente de aprendizagem, que reforçou o quanto atividades fora dos muros escolares podem ampliar horizontes e fortalecer vínculos com o conhecimento. Essa vivência mostrou, mais uma vez, que a educação acontece também nos caminhos que trilhamos juntos.”

Por fim, o projeto reforça que conhecer a história local é fundamental para que os estudantes se reconheçam como parte ativa da cidade.

O projeto “Caminhando pela Cidade” transformou ruas em salas de aula abertas. Com novas edições planejadas, o projeto deixa um legado de olhares mais atentos e corações mais enraizados na cidade que os estudantes habitam.