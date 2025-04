Prefeitura do Rio inicia programa de revitalização das academias da terceira idade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As intervenções contemplam conserto de equipamentos, pinturas e requalificação das academias – Divulgação

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), deu início ao PRATI – Programa de Revitalização das Academias da Terceira Idade – em diversas praças da cidade. A iniciativa visa a recuperação dos equipamentos danificados e melhorar a infraestrutura dos espaços voltados à prática de atividades físicas para a melhor idade.

O programa começa simultaneamente em quatro regiões da cidade: Zona Sul, com a revitalização da ATI da Praça do Lido, em Copacabana; na Praça Aguirre Cerda no Centro, a ATI do Engenhão na Zona Norte e na Praça João Wesley, em Inhoaíba na Zona Oeste, com obras iniciadas em praças que também receberão os mesmos padrões de melhorias.

As intervenções incluem a manutenção, pintura, soldagem, reforço na iluminação, paisagismo e requalificação dos aparelhos. O objetivo é oferecer ambientes mais acessíveis, seguros e acolhedores para a população idosa. Atualmente, o município do Rio conta com 1.359 academias da terceira idade.

Criadas em 2004, as Academias da Terceira Idade são uma política pública pioneira que busca incentivar a prática de atividades físicas entre pessoas com mais de 60 anos. Os equipamentos são desenvolvidos especialmente para esse público, com foco na segurança, facilidade de uso e promoção da saúde.

Entre os principais benefícios das ATIs estão o fortalecimento muscular, a melhora do equilíbrio, da mobilidade, da flexibilidade e da coordenação motora. Além disso, a prática regular de exercícios nesses espaços contribui para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e promove ganhos significativos para a saúde mental, o convívio social e a autoestima.

“A revitalização desses espaços é essencial para estimular uma rotina mais ativa e saudável entre os nossos idosos. Com o PRATI, queremos garantir que as academias estejam preparadas para acolher a população com conforto, segurança e qualidade”, afirma Felipe Michel, secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.

O PRATI reforça o compromisso da Prefeitura do Rio com o envelhecimento ativo e a melhoria contínua dos espaços públicos dedicados à terceira idade.