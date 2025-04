Prefeitura do Rio conclui obras e entrega melhorias nas zonas Norte e Sul – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa Morar Carioca prevê ainda a construção de 16 quilômetros de pavimentação na comunidade do Cariri. Foto: Marcos de Paula

A Prefeitura do Rio entregou, neste sábado (12/04), obras de infraestrutura, urbanização e lazer nas zonas Norte e Sul da cidade. Pelo programa Morar Carioca, no Morro do Cariri e na Vila Cruzeiro, que integram o Complexo da Penha, foi apresentada aos moradores a nova Praça Merendiba, que conta com quadra poliesportiva, parquinho infantil e área de convivência.

– Estamos inaugurando essa quadra, que ainda vai ganhar uma cobertura para servir de espaço comunitário. Mas o mais importante é o que ninguém vê: água, esgoto, pavimentação e dignidade para os moradores daqui -, afirmou o prefeito Eduardo Paes, ao entregar a reforma do espaço.

E destacou a importância da região, referindo-se à igreja da Penha:

– Esse lugar aqui é muito especial. Essa igreja é um ponto de referência, de inspiração. Um dos ícones do Rio de Janeiro.

As obras de urbanização nas comunidades Morro do Cariri e parte da Vila Cruzeiro estão sendo realizadas pela Secretaria de Habitação para atender a uma reivindicação antiga dos moradores. No local, a secretaria está fazendo ainda uma série de ações, como urbanização de outros trechos da região, pavimentação, escadaria, drenagem pluvial, iluminação pública, contenção de encostas, redes de água e esgotamento sanitário.

– A quadra é a cereja do bolo. Vamos fazer aqui ainda 16 quilômetros de asfalto, de pavimentação e de água e esgoto – , anunciou o secretário de Habitação, Diego Zeidan.

No total, as intervenções vão beneficiar mais de 16 mil moradores, residentes em 4.036 domicílios. O investimento total das obras do Morar Carioca nestas comunidades será de R$ 63 milhões.

No Complexo do São Carlos, no Estácio, a Prefeitura concluiu obras de contenção de encosta na Rua São Dinis. A intervenção garante mais segurança para os moradores da região, especialmente em períodos de chuva. O barranco foi concretado ao longo de 950 metros quadrados.

As equipes da Fundação Geo-Rio fizeram a recuperação da antiga cortina ancorada de 900 metros quadrados. A passagem de água que existia no local, uma canaleta de 313 metros, também foi requalificada. Um muro estaqueado de 21 metros foi erguido e um local para o despejo de lixo foi construído. Os investimentos foram de R$984 mil.

Revitalização do Campo do Cantão na Ladeira dos Guararapes no Cosme Velho

A Prefeitura também inaugurou a nova quadra poliesportiva da comunidade dos Guararapes. O espaço foi revitalizado pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e, agora, oferece mais estrutura para a prática esportiva e lazer dos moradores.

– Mais do que uma área de esportes, a gente criou aqui um espaço de integração comunitária. Um lugar de muita festa e que vai unir ainda mais a comunidade do Guararapes – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Os serviços incluíram execução de estrutura metálica para cobertura da quadra e instalação de aparelhos de vôlei, basquete e futebol. O piso, muros, arquibancadas, alambrado e guarda-corpo da quadra receberam pintura geral e a área de lazer no entorno foi revitalizada com implantação de cobertura e mesas de jogos. A iluminação do local também foi revisada. O investimento foi de R$592 mil.

Maria Fernanda Cebrian, presidente da Rio-Urbe, destacou as melhorias no local:

– Aqui já existia uma quadra e a gente refez pra comunidade poder usar em todos os momentos, em dias de chuva e de sol forte. Fizemos a cobertura, alambrado e botamos um novo piso.

Moradora da comunidade há 60 anos, Rosemary Xisto estava exultante com o espaço onde seus netos, Luigi e Miguel, poderão praticar esportes:

– Não tem coisa melhor! Essa reforma ficou ótima e as crianças estão amando.