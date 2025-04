Prefeitura do Rio apresenta marca oficial do Rio Capital Mundial do Livro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foi assinado também o Protocolo de intenções e apresentado o calendário do evento – Beth Santos/Prefeitura

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou nesta sexta-feira (11/04), no Real Gabinete Português de Leitura, a marca oficial do Rio Capital Mundial do Livro — título concedido pela Unesco à cidade. A identidade visual foi escolhida pela Academia Brasileira de Letras entre 21 propostas de designers cariocas, aprovada pela Prefeitura e criada para representar de forma icônica e atemporal a relevância do evento. A marca une elementos visuais e culturais do Rio de Janeiro com o universo da literatura.

Durante o evento, foi assinado um protocolo de intenções com o Governo Federal, formalizando o apoio do Ministério da Cultura à iniciativa. O documento estabelece o intercâmbio de informações, dados e mapeamentos para o desenvolvimento conjunto de programas nas áreas de formação, livro e leitura. A assinatura foi realizada pelo prefeito Eduardo Paes e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Também participaram da cerimônia o presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, e o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.

– O Rio é o livro sem ponto final. Aqui, histórias se realizam e realidades se superam. Sonho e apoteose são assunto popular – e coisa séria. Ao longo deste ano, vamos trabalhar ainda mais pela cultura do livro e da leitura, traduzindo mais e melhores políticas públicas nas áreas de cultura e educação. Daqui a um ano, veremos que valeu muito a pena sermos Capital Mundial do Livro – declarou o prefeito Eduardo Paes, em seu discurso.

A ministra da Cultura ressaltou, em seguida, que o título de Capital Mundial do Livro concedido ao Rio pela Unesco é um marco histórico para a cultura brasileira.

– É a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa recebe essa honra. Em nome do Ministério da Cultura e do presidente Lula, celebramos o Rio como berço de grandes vozes literárias e símbolo da diversidade que forma o Brasil – disse a ministra Margareth Menezes.

Após a apresentação da nova marca, Lucas Padilha divulgou à imprensa a programação oficial do Rio Capital Mundial do Livro, com um calendário repleto de eventos e ações voltadas à promoção da leitura e ao fortalecimento de políticas públicas no setor.

Entre os destaques da agenda, estão a Bienal do Livro, que promete ser a maior da história do país, e uma edição especial do Prêmio Jabuti, realizada pela primeira vez no Rio de Janeiro.

A programação também inclui atividades nas Bibliotecas do Amanhã, visitas a bibliotecas municipais, exposições em museus da rede, cafés literários, saraus, ações em livrarias e feiras literárias, além de intervenções culturais nos principais terminais de transporte público da cidade.

A Secretaria de Cultura anunciou também que serão mais de 50 mil beneficiários diretos pelas políticas nacionais de fomento à cultura. Dentre as ações âncora, foram anunciados os projetos Noite com Livros, o Book Parade Rio 2025, Rio de Livros e Academia Editorial Jr.

Da parte de relações internacionais, também estão previstas ações como a doação de livros feita por embaixadas e consulados, a Adoção de “Bibliotecas do Amanhã” por países parceiros, a troca de políticas públicas com outras Capitais Mundiais do Livro, a participação de autores e agentes culturais estrangeiros e traduções e reedições bilíngues com o selo RCML.

– Hoje, no Real Gabinete Português de Leitura, essa caixa de livros e de música, apresentamos ao mundo a marca que sela um momento histórico: Rio Capital Mundial do Livro Unesco 2025. Um título inédito para uma cidade de língua portuguesa, que celebra a força da literatura viva nas favelas, nas batalhas de slam, no samba-enredo, na Biblioteca Nacional e na Academia Brasileira de Letras. A nova marca — o morro, o livro e a gaivota rumo à apoteose — simboliza essa travessia literária e cultural que é toda nossa – destacou o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.

Caixa Literária da Língua Portuguesa

Durante o lançamento, foi exibido um vídeo sobre o evento “Rios da Palavra”, realizado em Lisboa no dia 8 de abril, que marcou o início oficial da agenda do Rio Capital Mundial do Livro. O encontro, sediado na Academia das Ciências de Lisboa, teve como ponto alto a apresentação da Caixa Literária da Língua Portuguesa — um acervo com obras clássicas e contemporâneas selecionadas por países de língua portuguesa como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste. A iniciativa simboliza o apoio da comunidade lusófona ao Rio como Capital Mundial do Livro.

A Caixa Literária também foi apresentada durante a cerimônia no Real Gabinete Português de Leitura. Ao longo do ano, novas obras brasileiras serão integradas ao acervo por meio de concursos, festivais e premiações. A proposta é incorporar essa ação à programação oficial das futuras Capitais Mundiais do Livro da Unesco, com o Rio de Janeiro assumindo um papel de liderança na promoção da literatura em língua portuguesa.

Cerimônia oficial de abertura

A abertura oficial do Rio Capital Mundial do Livro acontecerá no dia 23 de abril, no Teatro Carlos Gomes. Um espetáculo artístico celebrará o início do ano literário na cidade, homenageando grandes nomes da literatura brasileira e destacando as obras da Caixa Literária. A cerimônia contará com a presença de autoridades, representantes da Unesco e importantes nomes da cultura nacional.

Sobre o título Rio Capital Mundial do Livro

O título de Capital Mundial do Livro foi concedido pela Unesco ao Rio de Janeiro em reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura desenvolvidos no município, sendo anunciado pelo prefeito Eduardo Paes em 2024. Em razão da conquista, a cidade contará com uma ampla agenda de eventos e iniciativas voltadas à formulação de novas políticas públicas para o livro e a leitura, com o apoio das principais entidades do mercado editorial brasileiro.

A programação do Rio Capital Mundial do Livro também inclui ações voltadas ao desenvolvimento econômico do setor e à valorização da cadeia produtiva do livro. Desde agosto de 2024, a Prefeitura já investiu cerca de R$ 5,1 milhões em editais voltados à realização de feiras literárias, capacitação de escritores, promoção da literatura brasileira e incentivo a autores cariocas.

O Rio de Janeiro ja é sede de eventos fundamentais para a literatura, como a Bienal Internacional do Livro no Rio, Feira Literária das Periferias (FLUP), LER- Festival do Leitor e Festival Paixão de Ler. A cidade também é sede de instituições de destaque nacional e internacional, o Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Casa Rui Barbosa, Arquivo Geral da Cidade, Casa Escrevivências (Conceição Evaristo). Também estão no Rio importantes agentes do mercado editorial e algumas das maiores editoras do país.