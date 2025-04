Prefeitura de Sorocaba realiza roda de conversa com conselheiros tutelares – Agência de Notícias

Fotos: Secid/Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), com apoio do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente), promoveu, na terça e na quarta-feira (8 e 9), uma Roda de Conversa com os conselheiros tutelares que compõem as regiões Norte, Oeste e Sul – Leste. Os dois dias de encontro foram realizados no auditório da Secid.

A ação, organizada pela Divisão de Proteção Especial da Secid, teve como objetivo debater sobre o papel da Proteção Especial no acompanhamento das famílias que, por algum motivo, tiveram um ou mais membros em violação de direitos.

Durante o encontro, também se tratou sobre a importância da articulação em rede para garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, por meio do Sistema de Garantia de Direitos.

Essa iniciativa é extremamente importante para o fortalecimento da rede, que atua na proteção, garantindo clareza sobre os papeis de cada um e tratando das melhorias que podem ser buscadas, lembrando ainda que é imprescindível a intersetorialidade, trazendo as competências das demais políticas publicas existentes.

