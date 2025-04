Prefeitura anuncia investimentos no Hospital Municipal

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos segue avançando com importantes melhorias na infraestrutura do Hospital Municipal. Nesta sexta-feira (11), a Clínica 3 foi entregue completamente revitalizada e outras quatro grandes intervenções já estão em fase de planejamento ou execução, com previsão de entrega para o 2º semestre deste ano.

Todas as novidades têm como foco a modernização dos ambientes e promover mais conforto, segurança e tecnologia para pacientes, acompanhantes e profissionais, atendendo às normas sanitárias e de acessibilidade exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e ABNT.

Com mais de R$10 milhões em investimentos, a Prefeitura reafirma seu compromisso em oferecer uma saúde pública de qualidade, humanizada e eficiente para a população.

Clínica 2 e nova recepção

Seguindo o mesmo padrão já realizado na Clínica 3, a enfermaria Clínica 2 terá seus 18 quartos ampliados, com instalação de climatização individual para os 36 leitos e todas as demais inovações.



Clínica 2 atualmente | Foto: Divulgação



Renderização em 3D de como ficará a Clínica 2 | Foto: Ilustração

A atual recepção do hospital também será reformada para oferecer mais comodidade e bem-estar aos acompanhantes, incluindo a utilização de telemedicina para aprimorar a comunicação da equipe médica com os familiares, especialmente em cirurgias.

Haverá uma nova área para guarda-volumes, espaço exclusivo para a ouvidoria, sala de reuniões privativa entre equipe médica e familiares e balcões separados para internações e visitas.

Hospital de Retaguarda

As obras da recepção e áreas de apoio do Hospital de Retaguarda serão retomadas, com a conclusão da cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, climatização e acabamentos internos.

Entre os benefícios, está a otimização no acolhimento dos pacientes, aperfeiçoamento de fluxos e condições de trabalho para as equipes.



Prévia da nova fachada do Hospital de Retaguarda | Foto: Ilustração



Prévia da nova recepção do Hospital de Retaguarda | Foto: Ilustração

Cabine de energia

O hospital contará com uma nova cabine primária de energia, que fornecerá maior capacidade elétrica ao bloco do pronto-socorro e ao setor de imagem. A estrutura terá um transformador de 1.000 kVa e dois geradores de 550 kVa, dobrando a capacidade energética do hospital.

A mudança garante maior estabilidade no fornecimento de energia, protege equipamentos essenciais e viabiliza a climatização de setores ainda não atendidos, além de possibilitar a expansão do centro de imagens.



Projeto da nova cabine primária de energia | Foto: Ilustração

Conquistas

O Hospital Municipal, mantido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina), recentemente foi certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no nível 3, que representa o mais alto padrão nos serviços de saúde, e foi reconhecido por excelência no atendimento a traumas pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).



