Ponte é interditada para pavimentação durante madrugada

As famílias que desejam adotar um animal de estimação podem comparecer, neste sábado (8), das 13h às 17h, à feira de adoção de cães, do programa “D + uma chance, adote uma vida!”, no Pátio Cianê Shopping, localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio. A iniciativa é promovida […]