Paço Municipal terá work café no espaço da agência bancária

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Os cidadãos que forem ao Paço Municipal para buscar informações e serviços vão poder contar com um novo ambiente de convivência chamado work café, que será implantado pelo Santander, responsável pelo posto de atendimento bancário do prédio. A autorização para mudança do layout da agência foi assinada nesta sexta-feira (11) pela Prefeitura de São José dos Campos e o banco.

O novo local vai integrar os serviços bancários tradicionais a um ambiente de convivência moderno – com cafeteria, wi-fi gratuito, espaços para coworking, reuniões e uso de computadores – destinado aos munícipes, clientes e servidores.

Todos os custos e despesas da instalação serão por conta do banco. A previsão é que a estrutura fique pronta entre 3 e 4 meses e comece a funcionar no início do segundo semestre.

Esse modelo de posto bancário está alinhado às tendências contemporâneas do mundo corporativo, uma prática comum em grandes centros urbanos nacionais e dos países desenvolvidos.

Ao apresentar o novo conceito, o head de Governos, Educação e Saúde do Santander, Maurício Teixeira, ressaltou que este é o primeiro projeto a ser implantado dentro de um ente público municipal.

“Nossa escolha por São José dos Campos é justamente por ser uma cidade inovadora, com conceito tecnológico, que está à frente de diversos municípios do Brasil”, destacou.

