Operário-PR x Goiás Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (12/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Operário-PR x Goiás é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Operário-PR como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Operário-PR x Goiás: Onde Assistir Ao Vivo o Jogo Pelo Campeonato Brasileiro Série B

Neste sábado (12), o Goiás Esporte Clube visita o Operário-PR pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ Premium a partir das 19h (de Brasília).

O Goiás vem de uma estreia vitoriosa na competição, derrotando o Amazonas na Serrinha. A equipe também tem sido protagonista na Copa Verde, mas sofreu um empate contra o Paysandu na decisão. Agora, o time comandado por Vagner Mancini visa manter o bom desempenho e conquistar mais três pontos fora de casa.

Já o Operário-PR, que está em busca de recuperação na Série B, venceu na rodada passada e tenta se manter no caminho da vitória para se aproximar da parte superior da tabela.

Ficha Técnica:

Data e horário: Sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium (streaming)

ESPN e Disney+ Premium (streaming) Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Bruno Mota Correia (RJ) Assistentes: Luís Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Luís Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Prováveis Escalações:

Operário-PR (Técnico: Bruno Pivetti):

Goleiro: Elias

Elias Defensores: Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói, Gabriel Feliciano

Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói, Gabriel Feliciano Meio-campo: Fransérgio, Índio, Neto Paraíba

Fransérgio, Índio, Neto Paraíba Ataque: Allano, Vinícius, Rodrigo Rodrigues

Goiás (Técnico: Vagner Mancini):

Goleiro: Tadeu

Tadeu Defensores: Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Lucas Lovat

Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Lucas Lovat Meio-campo: Marcão, Juninho, Rodrigo Andrade

Marcão, Juninho, Rodrigo Andrade Ataque: Jajá, Anselmo Ramon, Zé Hugo

Expectativas para o Jogo:

Com a presença do atacante Anselmo Ramon, que foi recentemente regularizado, o Goiás espera ter um ataque mais afiado para buscar a vitória fora de casa. A equipe está motivada após a boa estreia na Série B e quer somar mais três pontos para se consolidar no topo da tabela.

O Operário-PR, por sua vez, deve jogar com determinação para superar os desafios e seguir sua jornada na competição, com a missão de não deixar os pontos escaparem em casa.

