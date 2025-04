Operação Casa Limpa combate dengue nas regiões sul e leste

Fernanda Niquirilo





A Operação Casa Limpa, uma das principais estratégias da Prefeitura de São José dos Campos no combate à dengue, foi realizada nas regiões sul e leste neste sábado (12).

O objetivo da ação é ampliar o enfrentamento ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença e outras arboviroses.

Das 7h às 12h, os moradores puderam colocar em frente às suas casas objetos que poderiam servir de criadouros para o mosquito, como latas, garrafas, potes, lonas, baldes, tambores, louças sanitárias e até piscinas desmontáveis.

Estes itens foram recolhidos por caminhões que circularam pelos bairros durante a manhã.

É importante destacar que materiais como restos de construção, móveis e madeiras não foram retirados nas ações.

Estes itens devem ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), estabelecimentos que recebem esse tipo de resíduo.

Com a ação deste sábado, já foram realizadas 13 edições da Operação Casa Limpa neste ano, com a retirada de mais de 13 toneladas de materiais nas regiões leste, norte, centro, sul e sudeste da cidade, contribuindo diretamente para a eliminação dos focos do Aedes aegypti.

Bairros Atendidos

Região Sul:

Região Leste:

Jardim Motorama

Jardim São Vicente

Jardim Nova Detroit

Jardim Pararangaba

Mais ações

Além da Operação Casa Limpa, a Prefeitura de São José realiza, diariamente, diversas ações diárias de prevenção e controle da dengue em todas as regiões da cidade.

As programações de nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Em 2024, a cidade registrou mais de 98 mil casos da doença, o que reforça a importância do engajamento de todos no combate ao Aedes aegypti. A colaboração da população é fundamental para evitar uma nova epidemia de dengue, especialmente durante os meses mais quentes e chuvosos, quando o mosquito se prolifera com mais facilidade.

É essencial que os moradores sigam algumas orientações simples, como evitar o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumular lixo ou entulho, e manter bem tampados os reservatórios e caixas d’água.

Caso identifique qualquer possível criadouro do mosquito, os moradores podem entrar em contato com a Central 156 (disponível pelo telefone, site e aplicativo) para fazer a denúncia e solicitar a visita de agentes de controle.



