Novorizontino x Volta Redonda Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (12/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre Novorizontino x Volta Redonda é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Novorizontino x Volta Redonda: Onde Assistir Ao Vivo, Horário e Prováveis Escalações pela Série B

Neste sábado (12), às 19h (de Brasília), o Novorizontino recebe o Volta Redonda no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), para o duelo válido pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para as duas equipes, que buscam se recuperar na competição.

Onde Assistir:

O jogo entre Novorizontino e Volta Redonda será transmitido ao vivo no Disney+ (streaming).

Análise das Equipes:

O Novorizontino, comandado por Umberto Louzer, chega para o confronto após empatar em 1 a 1 com o Avaí, na primeira rodada. A equipe estreia seu novo treinador e busca os três pontos para iniciar sua caminhada na Série B de forma positiva.

Por outro lado, o Volta Redonda vem de uma derrota em casa para o Cuiabá e precisa se reerguer para conquistar seus primeiros pontos na competição. O time de Rogério Corrêa está motivado a melhorar sua performance e conquistar uma boa posição na tabela.

Ficha Técnica:

Data e horário: Sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP) Onde assistir: Disney+ (streaming)

Disney+ (streaming) Árbitro: Marcelo Garuffi Santos

Marcelo Garuffi Santos Assistentes: Pedro Paulo Freire e Leo Simão Holanda

Pedro Paulo Freire e Leo Simão Holanda VAR: Charly Wendy Straub Deretti

Prováveis Escalações:

Novorizontino (Técnico: Umberto Louzer):

Goleiro: Airton

Airton Defensores: Rodrigo Soares, César Martins, Patrick, Dantas

Rodrigo Soares, César Martins, Patrick, Dantas Meio-campo: Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo

Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo Ataque: Léo Tocantins, Robson, Waguininho

Volta Redonda (Técnico: Rogério Corrêa):

Goleiro: Jean Drosny

Jean Drosny Defensores: Ynaiã, Bruno Barra, Fabrício, Sánchez

Ynaiã, Bruno Barra, Fabrício, Sánchez Meio-campo: Pierre, Robinho, PK

Pierre, Robinho, PK Ataque: Mirandinha, Hyuri, Lucas Tocantins

Expectativas para o Jogo:

O Novorizontino busca fazer valer o fator casa e conquistar a vitória com a ajuda de sua torcida. O time tem uma boa base e espera uma estreia sólida sob o comando de Umberto Louzer. Já o Volta Redonda, apesar da derrota na estreia, possui bons jogadores e pode surpreender se conseguir se ajustar taticamente.

Tags: Novorizontino x Volta Redonda, Série B do Campeonato Brasileiro, Onde Assistir, Jogo Ao Vivo, Futebol, Campeonato Brasileiro, Disney+

.