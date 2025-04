Nova Iguaçu e Instituto Ayrton Senna firmam parceria para acelerar educação

Nova Iguaçu larga na frente na corrida por uma educação de mais qualidade no país. Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura firmou parceria com o Instituto Ayrton Senna para implementar no município o “Plano Anual de Aceleração da Educação”. A cidade é uma das seis em todo o país a se juntar à instituição, que leva o nome do brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, na busca por cada vez mais vitórias dos alunos nas salas de aula.

O acordo foi selado durante cerimônia realizada no auditório da Casa do Professor, sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que contou com as presenças do prefeito Dudu Reina, da secretária de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virgínia Andrade Rocha, e do vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Ewerton Fulini. O objetivo da parceria é implementar, por meio da SEMED, projetos com base em quatro pilares: alfabetização, combate ao atraso escolar, gestão escolar e melhoria da aprendizagem.

“O Instituto Ayrton Senna desenvolve um trabalho maravilhoso em todo o Brasil há 30 anos. Temos certeza que, com toda essa expertise, ele irá nos ajudar a avançar ainda mais na educação de Nova Iguaçu”, disse o prefeito Dudu Reina, que se emocionou durante a solenidade. “Eu tive muita dificuldade de aprendizado na minha infância, mas consegui superar e realizar o sonho de me tornar prefeito da minha cidade. Minha obrigação é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, e o melhor caminho para isso é a educação. É por meio dos estudos que o cidadão é capaz de escolher a carreira que deseja seguir. E nós iremos trabalhar juntos para isso”.

A dobradinha entre o governo municipal e o instituto visa garantir o acesso de mais crianças e jovens a uma educação de qualidade. Para atingir a meta, a parceria irá fortalecer a formação e o desenvolvimento de profissionais da SEMED, diretores de escola e professores. Além disso, materiais didáticos serão disponibilizados para ambientação das salas de aula formadas por alunos com defasagem de idade ou de aprendizagem. Com isso, a iniciativa pretende despertar nos estudantes a curiosidade, o interesse e o senso crítico pela leitura, escrita, comunicação oral e sua relação com a cultura local, bem como pela produção de registro audiovisual.

“Nosso objetivo é iniciar este projeto ainda em 2025 e permanecer aqui pelos próximos três anos, fazendo com que esses programas sejam instituídos como políticas públicas dentro do município”, comentou Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, ao explicar o motivo pelo qual Nova Iguaçu foi escolhido. “Nós sempre buscamos atuar com os municípios que têm maiores desafios. Estamos certos de que esta equipe, composta pelo instituto e pelos profissionais da educação, fará com que estes alunos sejam capazes de cruzar a linha de chegada”, garantiu.

Secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha afirma que a expectativa é grande com a parceria. “O Instituto Ayrton Senna trará para Nova Iguaçu projetos que certamente terão impactos positivos em nossos alunos, como o ‘Se Liga’, o ‘Acelera’ e o ‘Fórmula da Vitória’. Nossa meta é que estas ações alcancem todos os alunos da educação fundamental até 2028”, comemorou a secretária.