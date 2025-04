Nova Iguaçu abre 245 vagas para oficinas gratuitas na Casa da Juventude

A Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para novas turmas de cinco oficinas gratuitas oferecidas pela Casa da Juventude, equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 245 vagas para aulas de DJ, maquiagem, grafite, inglês e origami. O público-alvo são adolescentes e jovens adultos com idade entre 14 e 29 anos. Para participar, basta se cadastrar em www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/equipamentos/caju/.

A oficina de origami contará com uma turma composta por 15 alunos, sempre às quintas-feiras, das 10h às 11h. As demais oficinas terão três turmas. A de DJ disponibiliza 25 vagas, com aulas às segundas. Maquiagem será às terças, para 40 alunos. Às quartas, será a vez do grafite, com 60 vagas. Já as aulas de Inglês serão às quintas para 105 alunos. Estas oficinas terão turmas nos seguintes horários: das 10h às 11h30, das 14h às 15h30 e das 15h40 às 17h. As aulas estão previstas para começar no início de maio.

A Casa da Juventude fica na Rua Liberdade, nº 58, bairro Califórnia.