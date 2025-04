Mazatlán x Chivas Guadalajara ASSISTIR AO VIVO HOJE (12/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Mazatlán x Chivas Guadalajara é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (12) às 00h05 hs (horário de Brasília). A partida tem Chivas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Mazatlán x Chivas Guadalajara: confronto direto pode definir posições no Clausura da Liga MX

Mazatlán FC e CD Guadalajara se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de abril de 2025, às 00h05 (horário de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Clausura da Liga MX. O duelo acontece no Estadio de Mazatlán, e promete ser decisivo na luta por uma vaga na repescagem do torneio mexicano.

Situação das equipes na tabela

As duas equipes estão empatadas com 16 pontos, ocupando respectivamente a 11ª (Mazatlán) e 12ª (Guadalajara) posições na tabela. Ambas vêm de campanhas instáveis, com mais tropeços do que vitórias, e enxergam o confronto direto como uma chance de recuperação rumo à fase final da competição.

Últimos jogos e forma recente

Mazatlán FC : E – E – D – V – D

: E – E – D – V – D CD Guadalajara: V – E – E – D – D

Mazatlán soma apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, enquanto o Chivas também não vive boa fase, com quatro jogos sem vencer após um triunfo isolado. A pressão é grande sobre ambos os técnicos, que devem escalar força máxima.

Histórico do confronto

Nos últimos 10 confrontos entre Mazatlán e Guadalajara:

Vitórias do Mazatlán : 2

: 2 Empates : 2

: 2 Vitórias do Guadalajara: 6

O retrospecto favorece o Chivas, mas o time não vence fora de casa há três jogos.

Destaques individuais

Mazatlán FC : O meia Nicolás Benedetti foi o destaque do último jogo, com boa atuação ofensiva. Ele é peça fundamental na articulação de jogadas do time da casa.

: O meia foi o destaque do último jogo, com boa atuação ofensiva. Ele é peça fundamental na articulação de jogadas do time da casa. CD Guadalajara: O atacante Roberto Alvarado é o principal nome do elenco e lidera em criação e finalizações, sendo o jogador mais perigoso do time visitante.

Arbitragem e disciplina

A arbitragem será comandada por Fernando Hernández, que tem média de 4,88 cartões por jogo e é conhecido por ser rigoroso nas marcações.

Prognóstico e odds

Segundo as cotações da bet365, o equilíbrio marca este duelo:

Vitória do Mazatlán: 3.10

Empate: 3.30

Vitória do Guadalajara: 2.35

Apesar de o Chivas ser levemente favorito nas casas de apostas, o fator casa pode ser determinante para o Mazatlán buscar um resultado positivo.

Onde assistir

Até o momento, não há confirmação oficial de transmissão para o Brasil. Fique atento às atualizações nas plataformas de streaming e canais esportivos.

Tags: #LigaMX #MazatlánFC #CDGuadalajara #FutebolMexicano #Clausura2025 #PalpitesLigaMX #MazatlanxChivas #Supremas #BahiaPrime #MaranhaoDaGente





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.