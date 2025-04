León x Puebla ASSISTIR AO VIVO HOJE (12/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre León x Puebla é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (12) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem León como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Rodada Completa de Esportes: Futebol, Basquete, Vôlei, MMA e Muito Mais!

O mundo dos esportes está pegando fogo nesta semana com partidas decisivas e confrontos emocionantes em várias modalidades. Confira os destaques dos principais eventos esportivos, incluindo futebol, basquete, vôlei, MMA, tênis e esportes eletrônicos!

Futebol – Liga MX: Club León x Puebla (Rodada 15)

Data: 12 de abril de 2025

Horário: 20h00 (Brasília)

Local: Estadio León, México

Árbitro: Luis Santander

Transmissão: Sem canal confirmado no Brasil

Classificação:

Club León: 5º lugar (27 pts)

Club Puebla: 17º lugar (9 pts)

Últimos jogos:

León: V – D – D – D – E

Puebla: D – D – D – D – E

Jogadores em destaque:

James Rodríguez (León): 85 em criatividade

85 em criatividade Emanuel Gularte (Puebla): 71 em defesa

Probabilidades (bet365):

Vitória do León: 1.62

Empate: 4.10

Vitória do Puebla: 5.25

Basquete – NBA

Lakers x Mavericks e Warriors x Spurs movimentam a reta final da temporada regular.

e movimentam a reta final da temporada regular. Destaque para Luka Dončić e LeBron James em duelo direto por mando de quadra nos playoffs.

Vôlei

Superliga Masculina e Feminina entram nas semifinais.

entram nas semifinais. Minas, Sesc Flamengo, Sada Cruzeiro e Guarulhos são os grandes destaques da temporada.

Futebol 7 (Fut7)

Campeonato Brasileiro de Fut7 tem fase eliminatória em andamento.

Destaque para o Vasco Fut7 e Flamengo Fut7 em ótima fase.

MMA – UFC

UFC Vegas 100 traz lutas imperdíveis com brasileiros no card.

traz lutas imperdíveis com brasileiros no card. Luta principal: Charles do Bronx busca nova chance de disputar o cinturão.

Futsal

Liga Nacional de Futsal (LNF) em andamento.

Sorocaba e Magnus lideram o campeonato com campanhas sólidas.

Tênis

Masters 1000 de Monte Carlo agita o circuito.

Djokovic e Alcaraz seguem firmes em busca do título no saibro.

Esportes a Motor – Fórmula 1

GP da China acontece neste fim de semana.

Verstappen lidera a temporada, mas Ferrari promete reação.

Tênis de Mesa

Campeonato Asiático traz duelos técnicos entre Japão, China e Coreia do Sul.

Destaque para Ma Long e Harimoto.

Vôlei de Praia

Etapa do Circuito Mundial em Cancún com duplas brasileiras favoritas.

Duda e Ana Patrícia seguem invictas.

Pólo Aquático

Liga Europeia entra na fase de quartas de final.

Equipes da Hungria e Itália dominam a competição.

Hóquei no Gelo – NHL

Temporada regular se aproxima do fim.

Avalanche, Bruins e Oilers já garantiram vaga nos playoffs.

E-Sports

CBLOL e Valorant Challengers Brasil seguem em fases decisivas.

seguem em fases decisivas. FURIA, LOUD e paiN Gaming disputam vaga para o Mundial.

Handebol

EHF Champions League tem jogos decisivos nesta semana.

Equipes alemãs dominam a competição até agora.

Beisebol – MLB

Temporada 2025 começou com surpresas.

New York Yankees e Dodgers lideram as ligas.

Futebol Americano – NFL Offseason

Pré-temporada começa a aquecer com movimentações no Draft.

Destaque para negociações envolvendo quarterbacks novatos.

Críquete

Indian Premier League (IPL) segue com grandes atuações.

Virat Kohli é o nome da temporada até agora.

Rugby – Six Nations e Super Rugby

Irlanda campeã do Six Nations.

Super Rugby tem clássico entre Crusaders e Blues.

Dardos – Premier League Darts

Torneio na fase europeia com atuações dominantes de Michael van Gerwen.

Sinuca Inglesa – World Snooker Championship

Torneio mais prestigiado da sinuca começa em Sheffield.

Ronnie O’Sullivan é favorito ao título.

Badminton – BWF World Tour

Aberto da Malásia com representantes do Brasil nas duplas mistas.

China lidera o ranking mundial.

Futebol Australiano

Temporada da AFL (Australian Football League) em andamento.

Collingwood e Melbourne são líderes.

Ciclismo – Giro d’Italia

Prova se aproxima com grandes nomes confirmados: Pogacar e Roglic.

Floorball, Bandy e Esportes Nórdicos

Campeonatos suecos e finlandeses entram nas semifinais.

Esportes ganham cada vez mais visibilidade com transmissões internacionais.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.