ICV reforça os benefícios do contato a pele a pele do método canguru para mães e recém-nascidos

O Instituto Cândida Vargas (ICV), referência em atendimento materno-infantil em João Pessoa, tem incentivado a prática do contato pele a pele entre mãe e recém-nascido logo após o parto, especialmente por meio do método canguru. A iniciativa traz inúmeros benefícios para a saúde do bebê e para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, sendo aplicada também em casos de prematuridade.

A coordenadora do método canguru do Instituto Cândida Vargas, Euda Aranda, destaca o compromisso da maternidade em promover o cuidado humanizado. “Todos os profissionais do serviço são capacitados por meio de oficinas e rodas de conversa para incentivar essa prática desde o nascimento. O contato pele a pele é uma ferramenta poderosa que impacta diretamente na saúde do bebê e na confiança da mãe,” afirmou.

Entre os principais efeitos positivos do contato pele a pele estão o fortalecimento do vínculo afetivo, a melhora no desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido, a redução do estresse e da dor, além do aumento nos índices de aleitamento materno. A prática também contribui para uma comunicação mais efetiva entre a família e os profissionais de saúde.

No caso dos bebês prematuros, o método canguru se mostra essencial, ajudando na estabilização da temperatura corporal, promovendo um sono mais tranquilo, diminuindo o estresse e incentivando o cuidado compartilhado entre pais e equipe médica. O aleitamento materno torna-se mais constante e eficaz, graças ao apoio proporcionado durante a permanência na unidade.

As mães também reconhecem a importância da prática. Juliana da Silva, que teve sua filha prematura atendida no ICV, conta a experiência com carinho. “Estar aqui nesses dias tem sido um momento muito bom. A gente aprende bastante e tem esse contato mais próximo com o bebê, que é muito importante. O contato pele a pele ajuda o bebê a sentir o calor da mãe, se sentir mais seguro, e isso a gente passa pra ele. Quando eu chegar em casa, vou continuar com o método, porque estimula muito o crescimento e ajuda ele a ficar mais gordinho”, relatou.

O Instituto Cândida Vargas orienta que o tempo de contato pele a pele deve ser o mais prazeroso possível para o binômio mãe-bebê, respeitando o momento e as necessidades de cada família.