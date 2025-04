Governo estima vacinar 30 milhões de estudantes

Posted on

A morte de um jovem médico comoveu a população de uma cidade localizada no interior do Estado capixaba. No Centro de Montanha, situado no Norte do Espírito Santo, amigos encontraram o corpo de Aloísio Vieira Silva, um médico de 29 anos, dentro de seu apartamento na manhã deste domingo (26). Após diligências, a Polícia Civil […]