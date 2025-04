Festa do Mineiro movimenta o Parque da Cidade nos dias 26 e 27

João Paulo Sardinha





Um fim de semana para celebrar a rica e diversificada cultura de Minas Gerais. Da culinária ao artesanato. Da música às tradições religiosas. São José dos Campos realiza, em 26 e 27 de abril, a 23ª edição da Festa do Mineiro, no Parque da Cidade.

Serão dois dias de shows musicais, barracas de artesanatos, brincadeiras para a criançada e muita comida típica.

A programação deste ano inclui um show em homenagem a Inezita Barroso (1925-2015), ícone da música caipira e da cultura popular. A cantora e violeira Adriana Farias promete emocionar o público no sábado (26), às 19h30, no palco montado no Galpão Gaivota.

O encerramento da festa será com o show de Lô Borges, que foi projetado com o álbum “Clube da Esquina” (1972), dividido com Milton Nascimento e grande elenco instrumental. A apresentação acontece no dia 27, às 19h.

Lô é autor dos sucessos “Paisagem da Janela” (com Fernando Brant), “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” (com Márcio Borges), “Para Lennon e McCartney” (com Márcio Borges e Fernando Brant), “Clube da Esquina Nº 2” (com Milton Nascimento e Márcio Borges) e “O Trem Azul” (com Ronaldo Bastos).

Foto: Flavio Charchar

O artista apresenta o show “50 Anos de Música”. No palco, ele presenteia o público com uma viagem musical emocionante, revisitando os grandes sucessos do álbum que marcou a história da música brasileira, o “Clube da Esquina”.

Além disso, o artista relembra canções do lendário “Disco do Tênis”, um projeto colaborativo que reuniu diversos músicos mineiros e que se tornou um clássico cult.

Festa do Mineiro

O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.

A abertura oficial, no próximo dia 26, acontece às 9h. Em seguida, haverá a celebração da missa, às 10h.

O evento tem entrada gratuita. Pelo segundo ano, as comemorações do Dia do Sertanejo, celebrado em 3 de maio, serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.

O Modão Sertanejo vai animar o palco principal a partir das 13h.

A 23ª Festa do Mineiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O evento tem patrocínio da Oscar e da Raposo Engenharia.

Tradição

Desde 2010, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza, anualmente, a Festa do Mineiro, em comemoração ao Dia Municipal do Migrante Mineiro.

A festa propõe valorizar a arte e promover a cultura mineira enraizada na cidade, em especial no bairro Santana e adjacências. O evento, que começa com a abertura da porteira ao toque do berrante, atrai milhares de pessoas com suas barracas de comidas e artesanatos típicos, café com biscoito, missa sertaneja, roda de viola e música de raiz.

A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e valorizar sua rica cultura – um bom programa familiar.

Programação

Sábado (26)

10h Missa

11h Moçambique (Pavilhão)

13h Homenagem ao Dia do Sertanejo

15h Andanças Passarinheiras (Tenda)

19h30 Adriana Farias (Palco Principal)

21h Encerramento

Domingo (27)

10h Rodas e Brincadeiras (Tenda)

10h30 Caravana Zé da Viola

12h Jongo (Pavilhão)

13h30 Grupo Tapera

14h Santo de Casa (Tenda)

15h Parapá (Tenda)

15h Viola, Nossa Viola (Cordas da Mantiqueira)

16h30 Danilo e João Ricardo (Palco Principal)

19h Lô Borges (Palco Principal)

20h30 Encerramento

Serviço

Galpão Gaivotas

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



