Por MRNews



Ex-marido de Preta Gil, Rafael Dragaud, se declara à cantora nas redes sociais: “Te amo”

A cantora Preta Gil emocionou seus seguidores ao protagonizar um momento de carinho e respeito com seu ex-marido, Rafael Dragaud. O diretor artístico da turnê Tempo Rei, espetáculo em homenagem à carreira de Gilberto Gil, publicou em suas redes sociais uma série de fotos ao lado de Preta e do cantor, acompanhadas de uma declaração direta e afetuosa: “Te amo”.

As imagens foram registradas na casa de Gilberto Gil, pai da cantora, e mostram o trio em clima de descontração e parceria. A publicação ganhou ainda mais destaque quando Preta respondeu nos comentários, retribuindo o carinho de Dragaud. Em sua resposta, ela parabenizou o ex-marido pelo excelente trabalho à frente da direção da turnê e declarou o orgulho que sente por ele.

Relacionamento pautado pelo respeito

Preta Gil e Rafael Dragaud foram casados por alguns anos, e mesmo após a separação, mantêm uma relação de afeto e amizade. Rafael foi o segundo marido da cantora. Antes dele, ela foi casada com o ator Otávio Muller, com quem tem um filho, Francisco Gil. As manifestações públicas de carinho demonstram que, apesar do fim do relacionamento, os laços de respeito e apoio mútuo permanecem fortes.

Recuperação e rede de apoio

Preta Gil vem se recuperando de complicações de saúde após uma internação causada por uma infecção urinária. Nesse momento delicado, a cantora tem contado com o apoio constante de familiares, amigos e pessoas queridas — como Rafael Dragaud. A manifestação pública do ex-marido fortalece a rede de suporte que cerca Preta, ressaltando a importância do afeto nas fases de vulnerabilidade.

Turnê Tempo Rei: uma celebração à música brasileira

A turnê Tempo Rei, dirigida por Dragaud, estreou recentemente em Salvador, na Bahia, e tem sido elogiada tanto pela crítica quanto pelo público. Preta Gil marcou presença na estreia e celebrou não apenas o talento de seu pai, Gilberto Gil, mas também o primor da direção artística comandada por seu ex-marido. A turnê representa um marco na carreira do artista e na história da família Gil, unindo gerações em um tributo musical carregado de emoção.

A interação entre Preta Gil e Rafael Dragaud nas redes sociais é mais do que uma demonstração de afeto: é um exemplo de maturidade emocional e de como o carinho pode resistir ao tempo e aos términos, transformando-se em admiração mútua e parceria.

Tags: Preta Gil, Rafael Dragaud, Gilberto Gil, Tempo Rei, ex-marido, cantora Preta Gil, turnê Gilberto Gil, saúde de Preta Gil, celebridades, carinho nas redes sociais, internação Preta Gil, cultura brasileira.

Enquete BBB 25: Parcial Indica Quem Sai no 16º Paredão

A disputa no Big Brother Brasil 25 segue acirrada, e o 16º paredão está marcado para domingo (13). Renata Saldanha, Vinícius Nascimento e Vitória Strada estão na berlinda, com o público decidindo quem deve deixar a casa nesta reta final do reality.

O paredão foi formado na noite de sexta-feira (11), durante o programa ao vivo. Antes de escolher quem indicaria ao paredão, o líder João Pedro Siqueira pediu que Vinícius imunizasse um colega. Como prometido, o brother escolheu Joselma Silva para a proteção. Vitória foi indicada por João Pedro, com a justificativa de ser uma adversária com quem já teve embates no jogo, enquanto Vinícius recebeu votos da casa, resultando também em sua ida para o paredão.

Votação da Casa:

Diego Hypolito – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Joselma Silva – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Vitória Strada – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Vinícius Nascimento – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Guilherme Albuquerque – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Renata Saldanha – Vinícius Nascimento

O público pode votar de duas formas: pelo Único, que permite um voto por CPF, e o Torcida, que permite votar diversas vezes. A média dos votos dessas duas modalidades determinará quem sairá do jogo. Vale ressaltar que a enquete realizada pelo Notícias da TV não tem caráter científico, mas sim como uma representação das tendências de parte dos telespectadores.

Como Participar da Enquete:

Clique no link da enquete do Notícias da TV e acompanhe a parcial de como está a votação no 16º paredão.

O resultado final será revelado por Tadeu Schmidt no domingo (13), ao vivo, no programa.

Tags: BBB 25, Enquete BBB, 16º Paredão, Renata Saldanha, Vinícius Nascimento, Vitória Strada, Reality Show, TV Globo

Vinícius Vence Prova do Anjo no BBB 25 e Imuniza Delma

Na noite desta quinta-feira (10), Vinícius garantiu a vitória na Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25 e, como prêmio, teve o poder de imunizar um dos participantes. O escolhido foi Delma, que agora está livre do risco de ser eliminada no 16º Paredão da edição.

Vinícius, que já estava se destacando dentro da casa, teve a oportunidade de reforçar suas alianças e garantir a segurança de Delma, que pode ser uma peça-chave para o seu jogo. A decisão veio após uma disputa acirrada entre os participantes, que buscavam a tão sonhada imunidade. A prova testou a habilidade e a resistência dos jogadores, e Vinícius soube se destacar, colocando seus concorrentes para trás.

A eliminação de Renata, que foi emparedada pelo vencedor da Prova do Líder, João Pedro, promete ser um grande momento na edição. A votação segue aberta no Gshow, e a torcida do público está dividida, com a disputa acirrada entre Renata e Vinícius, com Vitória Strada ainda na berlinda.

O resultado da eliminação será conhecido ao vivo, no programa deste domingo (13), onde será revelado quem deixará a casa mais vigiada do Brasil. A participação do público, por meio da votação no Gshow, tem sido um fator determinante nas decisões, com o apoio das torcidas fazendo a diferença.

Acompanhe todas as atualizações e detalhes sobre o BBB 25 aqui no Bem Paraná, com cobertura completa de tudo o que acontece no programa.

Quem deve ser o eliminado do 15º Paredão do BBB25, segundo enquete atualizada

O Big Brother Brasil 25 se aproxima da reta final e as emoções seguem intensas. Após a saída de João Gabriel no último paredão, com 51,95% dos votos, o público já acompanha com atenção o novo embate entre Maike, Renata e Vinícius no 15º paredão da temporada. A eliminação acontece na próxima quinta-feira, dia 11 de abril, e promete movimentar ainda mais os ânimos dentro da casa mais vigiada do país.

João Gabriel, natural de Buriti Alegre (GO), deixou a disputa de forma emocionante. Querido pelos colegas e conhecido pelo carisma, o ex-brother protagonizou momentos marcantes no jogo, mas não resistiu à força da votação popular contra Diego Hypolito e Vitória Strada.

Logo após sua saída, a dinâmica do programa seguiu em ritmo acelerado. Guilherme venceu a prova do líder e indicou Maike diretamente ao paredão, alegando sua força em provas de resistência. Na votação aberta, Renata foi a mais votada pelos colegas da casa, somando quatro votos. Com direito ao contragolpe, Maike puxou Vinícius para completar o trio da berlinda.

Parciais indicam rejeição a Vinícius

De acordo com a enquete mais recente, Vinícius lidera as intenções de voto para sair, com 50,08% da rejeição. Maike aparece em seguida, com 45,52%, enquanto Renata desponta como a menos ameaçada, somando apenas 4,40% dos votos. Apesar da proximidade entre os dois mais votados, a tendência indica que Vinícius será o próximo eliminado, caso os números se confirmem na votação oficial da TV Globo.

O clima dentro da casa é de tensão e estratégia. Cada voto começa a pesar ainda mais à medida que o prêmio milionário se aproxima. Maike e Vinícius já protagonizaram atritos durante o jogo, o que pode influenciar nas decisões do público. Já Renata tem construído uma trajetória mais discreta, o que pode estar contribuindo para sua baixa rejeição.

Com o resultado marcado para a noite de quinta-feira (11), o paredão promete definir os rumos finais do BBB25. Os fãs do reality seguem divididos nas redes sociais, enquanto os emparedados tentam conquistar o público em seus últimos dias de permanência.

Tags: BBB25, paredão bbb, votação bbb, Maike bbb, Renata bbb, Vinícius bbb, parcial bbb, enquete atualizada