Espaço Verão do Morumbi vira novo point da zona sul

A Prefeitura de São José dos Campos entregou, neste sábado (12), o novo Espaço Verão na praça Luiz Gonzaga Ribeiro, na região sul da cidade, próximo à estação da Linha Verde no Jardim Morumbi.

O local já se tornou um dos pontos favoritos de lazer para famílias da região devido ao projeto inovador,que une acessibilidade, sustentabilidade e bem-estar.

O espaço conta com diversas atrações voltadas para todas as idades, como áreas de passeio, pergolado, piscina vertical, solário e uma charmosa “prainha” – um tanque de areia com rampa de acessibilidade e espreguiçadeiras, pensado especialmente para momentos de convivência entre pais e filhos.

Sustentabilidade

Além do apelo estético e funcional, o Espaço Verão também se destaca pelas soluções sustentáveis.

A praça foi construída com sistemas de drenagem urbana sustentável, incluindo jardins de chuva que aumentam a permeabilidade do solo e ajudam a conter os impactos do escoamento de águas pluviais nas áreas urbanas.

Para o morador Geovane Elias, a chegada do novo espaço representa uma grande mudança no cotidiano da comunidade.

“O espaço ficou lindo. É ótimo para ir com o pessoal da igreja. Antes, a gente precisava ir lá para o Ribeirão Vermelho, que é muito longe. Agora, temos um lugar bonito e perto de casa”.

Geovane Elias e sua filha Giovanna Vitória aproveitam o dia no novo Epaço Verão / Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Valorização

Já Daiane Ferreira, também moradora do bairro, destacou a importância da praça para a valorização do Jardim Morumbi.

“A expectativa era enorme e agora a gente vive esta euforia mesmo. Nosso bairro precisava de uma praça bonita e bem pensada assim. Ficou incrível”.

Espaço Verão

O Espaço Verão é o primeiro de uma série de áreas planejadas que a Prefeitura pretende entregar em diferentes regiões de São José.

O foco será sempre qualidade de vida, inclusão e cuidado com o meio ambiente.



