Defesa Civil de Guaratinguetá participa de curso de combate às queimadas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Como parte das ações preventivas para o período de estiagem, a Defesa Civil de Guaratinguetá participou de um curso realizado em Campos do Jordão. A capacitação teve como foco a formação e reciclagem em temas fundamentais para atuação em situações de emergência, como:

Primeiros socorros;

Atendimento pré-hospitalar;

Combate a incêndios em mato;

Fabricação de ferramentas para combate ao fogo.

O curso contou com a participação do Assessor da Defesa Civil de Guaratinguetá, Allan Siqueira, e dos agentes Marcelo e Cláudio. Além de participarem da formação, contribuíram como instrutores, orientando os cursandos na elaboração de ferramentas utilizadas no combate a incêndios em áreas de vegetação.