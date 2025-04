Comlurb e Federação das Associações promovem encontro para fortalecer coleta seletiva na cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb conta com a força das associações de moradores para ampliar a adesão à coleta seletiva – Divulgação/Comlurb

A Comlurb e a Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro (FAM-Rio) promovem nesta sábado (12/04), a partir das 9h30, no Auditório I do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), no Maracanã, um encontro sobre a coleta seletiva. O principal objetivo é fortalecer ainda mais o serviço oferecido pela Companhia, com a possibilidade de participação de associações de moradores de todos os bairros da cidade.

A equipe da coleta seletiva da Comlurb fará uma apresentação sobre o atual cenário da coleta seletiva na cidade. Em seguida, haverá uma sessão de perguntas e respostas sobre os desafios para ampliar a adesão ao serviço, com troca de experiências para incrementar essa importante política pública. O evento é aberto.

A Comlurb conta com a força das associações de moradores para ampliar a adesão à coleta seletiva. A ideia de juntar a FAM-Rio no projeto surgiu após o sucesso alcançado com a participação de algumas associações de moradores na destinação de seus resíduos à Companhia, sendo as três mais participativas hoje a AMASCO, de São Conrado, a AMAJO do Jardim Oceânico, e a AMAF da Freguesia. Todos os condomínios que destinam seus resíduos diretamente à coleta seletiva da Comlurb são certificados com o Selo Azul da Companhia, de boas práticas sustentáveis.