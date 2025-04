Chapecoense x Coritiba Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (12/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Chapecoense x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Chape como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Chapecoense x Coritiba: Onde Assistir Ao Vivo, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Jogo da Série B do Brasileirão

Neste sábado (12), às 16h (de Brasília), a Chapecoense recebe o Coritiba na Arena Condá pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após quase cinco meses de espera, o time catarinense volta a jogar em casa e estreará seu novo gramado sintético, buscando a primeira vitória na competição. O duelo tem grande importância para as duas equipes, que almejam a volta à elite do futebol brasileiro.

Onde Assistir:

O jogo entre Chapecoense e Coritiba será transmitido ao vivo no Disney+ Premium.

Análise das Equipes:

A Chapecoense chega para o confronto depois de uma derrota na estreia contra o CRB, em Maceió, e agora quer a recuperação em sua casa. Com o apoio da torcida, a equipe catarinense busca se fortalecer para uma temporada sem sustos, após ter escapado de um possível rebaixamento para a Série C no ano passado.

Do outro lado, o Coritiba, que também visa o retorno à Série A, venceu o Vila Nova em sua estreia e busca mais uma vitória para embalar e sonhar com as primeiras posições da tabela. O time paranaense, que foi rebaixado em 2023, tem como objetivo a ascensão imediata.

Palpites para o Jogo:

André Donke: Chapecoense 0 x 1 Coritiba

Chapecoense 0 x 1 Coritiba Paulo Cobos: Chapecoense 1 x 2 Coritiba

Chapecoense 1 x 2 Coritiba Rafael Marques: Chapecoense 1 x 2 Coritiba

Prováveis Escalações:

Chapecoense (técnico Gilmar Dal Pozzo):

Goleiro: Léo Vieira

Léo Vieira Defensores: Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar

Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar Meio-campo: Jiménez, Bruno Matias, Giovanni Augusto

Jiménez, Bruno Matias, Giovanni Augusto Ataque: Dentinho, Mário Sérgio, Marcinho

A Chapecoense conta com reforços importantes, como Giovanni Augusto e Mailton, que voltam após lesão. O time busca manter a escrita de nunca ter perdido para o Coritiba em casa.

Coritiba (técnico Mozart):

Goleiro: Pedro Rangel

Pedro Rangel Defensores: Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Bruno Melo, João Almeida (Zeca)

Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Bruno Melo, João Almeida (Zeca) Meio-campo: Filipe Machado, Sebastián Gómez, Josué

Filipe Machado, Sebastián Gómez, Josué Ataque: Lucas Ronier, Nicolas Careca, Gustavo Coutinho

O Coritiba tem uma dúvida na lateral-esquerda, com o retorno de João Almeida, e Mozart pode optar por deslocar Zeca para a direita.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA) VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Este promete ser um duelo emocionante, com os dois times lutando por uma vaga na elite do futebol nacional. Quem levará a melhor na estreia do gramado sintético da Arena Condá? Não perca a transmissão ao vivo!

Tags: Chapecoense x Coritiba, Série B do Brasileirão, Jogo ao Vivo, Palpites Série B, Futebol, Campeonato Brasileiro

.