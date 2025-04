Barbosa inaugura unidade com 230 empregos na região norte

Posted on

A Cemig segue intensificando sua atuação no Mercado Livre de Energia e firmou contrato com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A contratação no segmento varejista vai proporcionar uma economia de R$ 1,2 milhão à entidade durante a vigência do contrato. Além da redução significativa na conta de […]