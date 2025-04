Apenas seis cursos de medicina têm nota máxima no Enade

Posted on

Por MRNews Sob a máscara da MC Porquinha, temos a talentosa cantora Luiza Possi. A eliminada de hoje Desvendando os Segredos da Quarta Temporada do The Masked Singer Brasil A mais recente temporada do aclamado reality show musical, apresentado pela talentosa Ivete Sangalo, chegou ao seu ápice emocionante. Com uma final marcada para o próximo […]