União Corinthians x Mogi ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (11/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre União Corinthians x Mogi hoje, HOJE (11) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Basquete NBB: União Corinthians x Mogi das Cruzes — Previsão, Estatísticas e Onde Acompanhar

Nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), o Ceisc/União Corinthians enfrenta o Mogi das Cruzes pela Rodada 26 da NBB (Novo Basquete Brasil), com transmissão dos dados em tempo real pelas plataformas de resultados ao vivo, como o Sofascore.

Situação das Equipes

União Corinthians (Ceisc) chega com retrospecto instável: 3 derrotas nas últimas 4 partidas.

chega com retrospecto instável: 3 derrotas nas últimas 4 partidas. Mogi das Cruzes, por sua vez, busca se recuperar de um desempenho ainda mais inconsistente, com 4 derrotas nas últimas 5 partidas.

Na classificação, o União Corinthians está na 17ª posição com campanha de 17 vitórias e 14 derrotas, enquanto o Mogi amarga a 16ª posição com 10 vitórias e 22 derrotas.

Confrontos Diretos (H2H)

Nos últimos 3 encontros:

União Corinthians venceu 1

Mogi das Cruzes venceu 2

Esse histórico recente mostra um leve favoritismo para o Mogi, mesmo jogando fora de casa.

Destaque Individual

Duane Johnson foi o nome do último jogo pelo União Corinthians, anotando:

13 pontos

15 rebotes

4 assistências

Seu desempenho será vital para o time de Santa Cruz do Sul, que conta com o apoio da torcida para retomar o caminho das vitórias.

Odds e Probabilidades (Bet365)

Vitória União Corinthians : 1.25 (probabilidade de 73%)

: 1.25 (probabilidade de 73%) Vitória Mogi das Cruzes: 3.70 (probabilidade de 27%)

Essas odds indicam um forte favoritismo para o time mandante, ainda que o histórico de confrontos diretos aponte equilíbrio.

Previsão e Palpites

Com base na forma recente, desempenho dos jogadores e vantagem de jogar em casa, o Ceisc/União Corinthians aparece como favorito para vencer a partida. Porém, o Mogi das Cruzes pode surpreender se melhorar sua defesa e for eficiente nos arremessos de 3 pontos.

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

